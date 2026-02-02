Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Zahraničie

Grécky premiér navrhuje zrušiť ministerskú imunitu

.
Na snímke Kyriakos Mitsotakis. Foto: TASR/AP

Očakáva sa, že vládnuca strana predloží svoje návrhy na zmeny v ústave do konca marca.

Autor TASR
Atény 2. februára (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok vyzval na ústavnú reformu s cieľom zrušiť imunitu, ktorá ministrov počas výkonu funkcie chráni pred súdnym stíhaním, informovala agentúra AFP.

V súčasnosti zákony v Grécku nedovoľujú, aby ministri boli stíhaní súdmi. Akékoľvek ich vyšetrovanie musí najprv prejsť parlamentom, čo je zdĺhavý proces, ktorý často zablokuje väčšina vládnej strany v zákonodarnom zbore. Cieľom ústavnej reformy je, aby sudcovia mohli o prípadnej trestnej zodpovednosti ministrov rozhodovať priamo. Mitsotakis očakáva, že sa tak posilní dôveru občanov v inštitúcie.

Mitsotakisova vláda sa nedávno dostala pod paľbu kritiky, keď sa jej ministri vyhli trestnému stíhaniu v prebiehajúcom škandále s poľnohospodárskymi dotáciami EÚ.

V prípade železničného nešťastia z roku 2023, ktoré si vyžiadalo 57 obetí, parlament napokon súdu vydal bývalého ministra dopravy a štátneho tajomníka. Rodiny obetí a opozičné strany však pobúrili informácie, že obaja muži budú čeliť iba obvineniam zo spáchania priestupkov.

Mitsotakis chce v rámci reformy ústavy navrhnúť aj zmenu dĺžku prezidentských mandátov - z maximálne dvoch päťročných funkčných období na jedno šesťročné.

Súčasný parlament môže navrhovať ústavné články, ktoré by mali prejsť revíziou, ale konečné rozhodnutia o nich môže prijať až budúci parlament - v tomto prípade ten, ktorý vznikne po voľbách naplánovaných na rok 2027.

Očakáva sa, že vládnuca strana predloží svoje návrhy na zmeny v ústave do konca marca. Podľa predpokladov ostatné parlamentné strany prídu s vlastnými návrhmi.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov