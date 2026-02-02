< sekcia Zahraničie
Grécky premiér navrhuje zrušiť ministerskú imunitu
Očakáva sa, že vládnuca strana predloží svoje návrhy na zmeny v ústave do konca marca.
Autor TASR
Atény 2. februára (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok vyzval na ústavnú reformu s cieľom zrušiť imunitu, ktorá ministrov počas výkonu funkcie chráni pred súdnym stíhaním, informovala agentúra AFP.
V súčasnosti zákony v Grécku nedovoľujú, aby ministri boli stíhaní súdmi. Akékoľvek ich vyšetrovanie musí najprv prejsť parlamentom, čo je zdĺhavý proces, ktorý často zablokuje väčšina vládnej strany v zákonodarnom zbore. Cieľom ústavnej reformy je, aby sudcovia mohli o prípadnej trestnej zodpovednosti ministrov rozhodovať priamo. Mitsotakis očakáva, že sa tak posilní dôveru občanov v inštitúcie.
Mitsotakisova vláda sa nedávno dostala pod paľbu kritiky, keď sa jej ministri vyhli trestnému stíhaniu v prebiehajúcom škandále s poľnohospodárskymi dotáciami EÚ.
V prípade železničného nešťastia z roku 2023, ktoré si vyžiadalo 57 obetí, parlament napokon súdu vydal bývalého ministra dopravy a štátneho tajomníka. Rodiny obetí a opozičné strany však pobúrili informácie, že obaja muži budú čeliť iba obvineniam zo spáchania priestupkov.
Mitsotakis chce v rámci reformy ústavy navrhnúť aj zmenu dĺžku prezidentských mandátov - z maximálne dvoch päťročných funkčných období na jedno šesťročné.
Súčasný parlament môže navrhovať ústavné články, ktoré by mali prejsť revíziou, ale konečné rozhodnutia o nich môže prijať až budúci parlament - v tomto prípade ten, ktorý vznikne po voľbách naplánovaných na rok 2027.
