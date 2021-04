Grécky premiér navštívi Líbyu a opätovne otvorí veľvyslanectvo

Na archívnej snímke zo 17. januára 2020 Chalífa Haftar. Foto: TASR/AP

Atény 1. apríla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis navštívi na budúci týždeň Líbyu, kde po viac ako šiestich rokoch opäť otvorí veľvyslanectvo svojej krajiny. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa gréckej vlády Aristotelia Peloniová.Mitsotakis odcestuje do líbyjskej metropoly Tripolis v utorok. Cieľom jeho cesty je "", povedala novinárom Peloniová, ktorú citovala agentúra AFP.Podľa Peloniovej sa Mitsotakis v sprievode ministra zahraničných vecí Nikosa Dendiasa stretne s líbyjskými predstaviteľmi. Návšteva bude podľa jej slov "".Veľvyslanectvo Grécka v Tripolise je zatvorené od júla 2014, keď fregata gréckeho námorníctva pomohla z Líbye evakuovať takmer 200 Grékov a ďalších cudzincov.V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré vzdušnými útokmi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.V krajine následne vznikli dve mocenské centrá: kým východná časť Líbye sa hlásila veliteľovi Chalífovi Haftarovi, v hlavnom meste Tripolis sídlila vláda podporovaná Organizáciou Spojených národov. Líbya sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.Po tom, čo vláda v Tripolise podpísala v roku 2019 kontroverznú námornú dohodu s Tureckom o prieskume energetických zdrojov v Stredozemnom mori, Grécko vyjadrilo podporu Haftarovi.V pondelok znovu otvorilo svoje veľvyslanectvo vo vojnou zmietanej Líbyi aj Francúzsko.Nová líbyjská dočasná vláda národnej jednoty dezignovaného premiéra Abdala Hamída Dubajbu vzišla z mierového procesu pod patronátom OSN. Líbyjskí zákonodarcovia jej 10. marca vyslovili dôveru. Nový kabinet povedie Líbyu do parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 24. decembra a označujú sa za kľúčový krok k ukončeniu desať rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu.