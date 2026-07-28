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Grécky premiér ocenil Nolana za propagáciu krajiny filmom Odysea
Technologický miliardár Elon Musk snímku opakovane kritizoval na sociálnej sieti X, pričom tvrdil, že podľa jeho názoru znesvätil predlohu.
Autor TASR
Atény 28. júla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa poďakoval britskému režisérovi Christopherovi Nolanovi za to, že svojím filmom Odysea upriamil pozornosť na staroveké Grécko a prispel k zvýšeniu záujmu o jeho kultúrne dedičstvo. Informoval o tom v utorok úrad premiéra, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, píše TASR.
Mitsotakis v pondelok počas videohovoru zagratuloval Nolanovi k úspechu filmu, ktorý vychádza z Homérovho eposu a zachytáva hlavného hrdinu Odysea na jeho dlhej ceste domov po trójskej vojne. Mitsotakis ocenil, že významná časť filmu sa nakrúcala v Grécku. Niekoľko scén vzniklo v Messinii a Korinte na Peloponéze, ktorý bol v dobe bronzovej centrom civilizácie opisovanej v Homérovom epose. „Takéto diela prepájajú bohaté kultúrne dedičstvo Grécka so súčasnou tvorivosťou,“ ocenil Mitsotakis.
Film Odysea už dva týždne vedie rebríčky návštevnosti kín v USA a celosvetovo zarobil už 640 miliónov dolárov. V hlavných úlohách sa predstavili Matt Damon ako Odyseus a Anne Hathawayová ako Penelopa, ich syna Telemacha stvárnil Tom Holland.
Nolanom nakrútený film zároveň vyvolal zvýšený záujem o audioknihy s prekladmi Homérovej Odysey, najmä medzi príslušníkmi generácie Z a mileniálmi.
Film však vyvolal aj kritiku. V Grécku sa objavili výhrady k tomu, že vo filme okrem komparzistov neúčinkujú grécki herci. Technologický miliardár Elon Musk snímku opakovane kritizoval na sociálnej sieti X, pričom tvrdil, že podľa jeho názoru znesvätil predlohu.
Kritika sa objavila aj v súvislosti s obsadením niektorých hercov. Musk už mesiace pred uvedením filmu kritizoval Nolana za to, že do úlohy Heleny Trójskej obsadil herečku tmavej pleti Lupitu Nyong'o a že si pre stvárnenie role gréckeho bojovníka Sinóna vybral transrodového herca Elliota Pagea.
Mitsotakis v pondelok počas videohovoru zagratuloval Nolanovi k úspechu filmu, ktorý vychádza z Homérovho eposu a zachytáva hlavného hrdinu Odysea na jeho dlhej ceste domov po trójskej vojne. Mitsotakis ocenil, že významná časť filmu sa nakrúcala v Grécku. Niekoľko scén vzniklo v Messinii a Korinte na Peloponéze, ktorý bol v dobe bronzovej centrom civilizácie opisovanej v Homérovom epose. „Takéto diela prepájajú bohaté kultúrne dedičstvo Grécka so súčasnou tvorivosťou,“ ocenil Mitsotakis.
Film Odysea už dva týždne vedie rebríčky návštevnosti kín v USA a celosvetovo zarobil už 640 miliónov dolárov. V hlavných úlohách sa predstavili Matt Damon ako Odyseus a Anne Hathawayová ako Penelopa, ich syna Telemacha stvárnil Tom Holland.
Nolanom nakrútený film zároveň vyvolal zvýšený záujem o audioknihy s prekladmi Homérovej Odysey, najmä medzi príslušníkmi generácie Z a mileniálmi.
Film však vyvolal aj kritiku. V Grécku sa objavili výhrady k tomu, že vo filme okrem komparzistov neúčinkujú grécki herci. Technologický miliardár Elon Musk snímku opakovane kritizoval na sociálnej sieti X, pričom tvrdil, že podľa jeho názoru znesvätil predlohu.
Kritika sa objavila aj v súvislosti s obsadením niektorých hercov. Musk už mesiace pred uvedením filmu kritizoval Nolana za to, že do úlohy Heleny Trójskej obsadil herečku tmavej pleti Lupitu Nyong'o a že si pre stvárnenie role gréckeho bojovníka Sinóna vybral transrodového herca Elliota Pagea.