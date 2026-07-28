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Grécky premiér ocenil Nolana za propagáciu krajiny filmom Odysea

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Diváci v Prahe v Českej republike v pondelok 27. júla 2026 sledujú 70 mm kópiu filmu Christophera Nolana „Odysea“ vo formáte IMAX. Foto: TASR/AP

Technologický miliardár Elon Musk snímku opakovane kritizoval na sociálnej sieti X, pričom tvrdil, že podľa jeho názoru znesvätil predlohu.

Autor TASR
Atény 28. júla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa poďakoval britskému režisérovi Christopherovi Nolanovi za to, že svojím filmom Odysea upriamil pozornosť na staroveké Grécko a prispel k zvýšeniu záujmu o jeho kultúrne dedičstvo. Informoval o tom v utorok úrad premiéra, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, píše TASR.

Mitsotakis v pondelok počas videohovoru zagratuloval Nolanovi k úspechu filmu, ktorý vychádza z Homérovho eposu a zachytáva hlavného hrdinu Odysea na jeho dlhej ceste domov po trójskej vojne. Mitsotakis ocenil, že významná časť filmu sa nakrúcala v Grécku. Niekoľko scén vzniklo v Messinii a Korinte na Peloponéze, ktorý bol v dobe bronzovej centrom civilizácie opisovanej v Homérovom epose. „Takéto diela prepájajú bohaté kultúrne dedičstvo Grécka so súčasnou tvorivosťou,“ ocenil Mitsotakis.

Film Odysea už dva týždne vedie rebríčky návštevnosti kín v USA a celosvetovo zarobil už 640 miliónov dolárov. V hlavných úlohách sa predstavili Matt Damon ako Odyseus a Anne Hathawayová ako Penelopa, ich syna Telemacha stvárnil Tom Holland.

Nolanom nakrútený film zároveň vyvolal zvýšený záujem o audioknihy s prekladmi Homérovej Odysey, najmä medzi príslušníkmi generácie Z a mileniálmi.

Film však vyvolal aj kritiku. V Grécku sa objavili výhrady k tomu, že vo filme okrem komparzistov neúčinkujú grécki herci. Technologický miliardár Elon Musk snímku opakovane kritizoval na sociálnej sieti X, pričom tvrdil, že podľa jeho názoru znesvätil predlohu.

Kritika sa objavila aj v súvislosti s obsadením niektorých hercov. Musk už mesiace pred uvedením filmu kritizoval Nolana za to, že do úlohy Heleny Trójskej obsadil herečku tmavej pleti Lupitu Nyong'o a že si pre stvárnenie role gréckeho bojovníka Sinóna vybral transrodového herca Elliota Pagea.
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