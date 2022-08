Grécky premiér odmietol zodpovednosť za odpočúvanie opozičného lídra

Atény 8. augusta (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok odmietol akúkoľvek zodpovednosť za škandál spojený s odpočúvaním predsedu opozičného Panhelénskeho socialistického hnutia (PASOK) Nikosa Andrulakisa gréckou štátnou spravodajskou službou. Informovala o tom agentúra DPA.



Sledovanie jedného z lídrov gréckej opozície malo trvať niekoľko mesiacov. "To, čo sa urobilo, mohlo byť legálne, nebolo to však správne. Nič som o tom nevedel a samozrejme, že by som nikdy nič podobné neschválil," povedal Mitsotakis vo vystúpení, ktoré odvysielala grécka štátna televízia (ERT).



Andrulakis, ktorý je zároveň aj členom Európskeho parlamentu (EP), podal na gréckom najvyššom súde sťažnosť pre pokus o sledovanie jeho mobilného telefónu prostredníctvom špionážneho softvéru Predator.



Vyšetrovanie preukázalo, že jeho mobilný telefón bol niekoľko mesiacov odpočúvaný gréckou tajnou službou. Odhalenie viedlo k piatkovému odstúpeniu šéfa tajných služieb Panajotisa Kontoleona, ako aj šéfa premiérovej kancelárie Grigorisa Dimitriadisa.



Právne kroky pre podozrenia zo sledovania podnikli aj dvaja grécki novinári. Investigatívne weby Reporters United a Inside Story uviedli, že do tohto škandálu bol zapletený práve Dimitriadis, ktorý je synovcom predsedu vlády.



Vláda popiera akékoľvek zapojenie štátu do týchto aktivít.