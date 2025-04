Grécky premiér predstavil rozsiahlu modernizáciu ozbrojených síl

Atény 2. apríla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsokais v stredu v parlamente predstavil rozsiahly plán modernizácie ozbrojených síl. Podľa neho ide o „najdrastickejšiu“ reformu v novodobej gréckej histórii. Celkovo Atény do obrany investujú viac ako 25 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a ANA-MPA.



Mitsokais v parlamente uviedol, že „bez bezpečnosti nie je možné dosiahnuť pokrok“ a zdôraznil, že Grécko k tejto téme pristupuje zodpovedne a dôsledne. AFP pripomína, že Atény už teraz vynakladajú na obranu viac ako tri percentá HDP.



„Ide o komplexný plán, ktorý je podľa nášho názoru najrozsiahlejšou transformáciou ozbrojených síl v novodobej histórii krajiny,“ upozornil premiér. Grécko je podľa neho v čoraz menej predvídateľnom svete aj naďalej stabilné.



Podľa zdroja AFP oboznámeného so záležitosťou je kľúčovou súčasťou týchto zmien modernizácia gréckych protiraketových a protilietadlových systémov s názvom „Achillov štít“. Zo správ gréckych médií vyplýva, že Atény o dodávkach tohto vybavenia rokujú s Izraelom, ktorý by mal poskytnúť aj protidronový systém.



Ako možní dodávatelia nových zbraní, ktoré zahŕňajú bezpilotné plavidlá, drony a radary sa uvádzajú aj Francúzsko, Taliansko a Nórsko.



Grécko vždy odôvodňovalo svoje vysoké výdavky na obranu poukazovaním na územné spory a hrozby zo strany jeho historického rivala Turecka, ktoré je spolu s ním členom NATO.