Grécky Premiér prisľúbil transparentnosť vyšetrovania vlakovej nehody

Atény 9. marca (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok verejnosti prisľúbil "absolútnu transparentnosť" vyšetrovania najtragickejšej vlakovej nehody v histórii Grécka. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Mitsotakis na začiatku prvého zasadnutia vlády od vlakovej nehody z 28. februára prisľúbil okamžité kroky na zlepšenie situácie na gréckych železniciach. Podľa jeho slov tiež urobí všetko, čo je v jeho silách, aby zabezpečil dokončenie bezpečnostných systémov.



Tragická vlaková nehoda, pri ktorej zahynulo 57 ľudí, sa odohrala minulý týždeň približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po čelnej zrážke nákladného a osobného vlaku pri meste Larisa sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



"Všetci sme za to zodpovední, musíme mať odvahu to priznať," povedal Mitsotakis, ktorého v júni čakajú parlamentné voľby. Dodal, že pociťuje "hnev a hanbu" po vypočutí si rozhovorov medzi prednostom stanice v meste Larisa, ktorý údajne omylom nasmeroval vlaky na rovnakú koľaj, a ďalším železničným personálom.



Premiér sa však za nehodu opäť ospravedlnil. "Nesmieme skrývať za sériu ľudských zlyhaní," dodal.



Mitsotakis čelí verejnému hnevu, že sa snaží zvaliť vinu na neskúseného prednostu stanice. Kritici tvrdia, že hlavný podiel na nehode nesie vláda, ktorá železničnú dopravu roky zanedbávala, píše AFP.



Desaťtisíce ľudí v stredu v Grécku protestovali voči príčinám čelnej zrážky vlakov. Išlo zatiaľ o najväčšie demonštrácie od tragickej vlakovej nehody.