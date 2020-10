Grécky premiér: Turecko musí prestať s provokáciami v Stredomorí

Brusel 1. októbra (TASR) - Provokatívne kroky Turecka už nemožno ďalej tolerovať. Vo štvrtok to uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis po príchode do Bruselu, kde sa koná zasadnutie Európskej rady. Informovala o tom agentúra AFP.



"Jedna vec je istá. Turecké provokácie, či už sa prejavujú jednostrannými činmi, alebo extrémnou rétorikou, nemožno ďalej tolerovať," uviedol Mitsotakis.



Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo v auguste prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru a gréckych ostrovov. Do oblasti Stredozemného mora medzi Cyprom a Krétou vyslali obe krajiny svoje námorné sily.



Krajiny obnovili politické kontakty v septembri, keď Ankara z oblasti stiahla prieskumné plavidlo a vojnovú loď, ktorá ho sprevádzala.



Grécko a Turecko majú rozdielne názory na hranice kontinentálneho šelfu, v dôsledku čoho sa sporia o námornú jurisdikciu a práva na prieskum vo východnom Stredomorí.