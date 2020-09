Grécky premiér: Turecko sa musí spamätať, inak naň EÚ uvalí sankcie

Frankfurt 10. septembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok pohrozil Turecku uvalením sankcií zo strany EÚ, ak sa táto krajina v súvislosti so situáciou vo východnom Stredomorí "nespamätá" ešte pred septembrovým summitom EÚ. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Šéfovia štátov a vlád EÚ by podľa neho v takom prípade "nemali inú možnosť", než uvaliť na Turecko "účinné sankcie".



Grécky premiér zároveň Turecko vyzval, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu. V prípade, EÚ a Turecko že nedosiahnu dohodu, mal by podľa Miksotakisa rozhodnúť Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu.



Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa v poslednom období prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru.



Patová situácia medzi Gréckom a Tureckom vyvoláva obavy v súvislosti s možným otvoreným konfliktom medzi týmito dvoma členskými krajinami NATO.



Zástupcovia krajín východného Stredomoria budú pravdepodobne patriť medzi hlavných aktérov summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.-25. septembra, píše DPA.