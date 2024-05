Grécky premiér varoval Severné Macedónsko pred ignorovaním dohody

Atény 17. mája (TASR) - Grécko v piatok varovalo, že opätovné otvorenie dlhotrvajúceho sporu o názov Severného Macedónska by mohlo poškodiť jeho kandidatúru na vstup do EÚ, uvádza TASR.



Ako informovala agentúra AFP, grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu z gréckeho regiónu Macedónsko, ktorý je jadrom sporu so Skopje, upozornil, že "cesta do Európy zostane uzavretá", ak nová vláda v Skopje nedodrží tvrdo vybojovanú dohodu podpísanú v roku 2018.



Mitsotakis avizoval, že jeho vláda neratifikuje sériu dlho odkladaných dohôd, ktoré sú súčasťou Prespanskej dohody, bez toho, aby ich Skopje "plne dodržiavalo".



Balkánska krajina pridala do svojho názvu "Severné", aby ukončila dlhodobý spor s Gréckom. V tom čase bola vláda v Skopje sociálnodemokratická a v Aténach bola pri moci ľavicová administratíva.



Dezignovaný predseda vlády Severného Macedónska Hristijan Mickoski, líder nacionalistickej strany Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE), však vo štvrtok vyhlásil, že hoci uznáva zákonnosť nového názvu krajiny, vo svojich verejných vystúpeniach bude používať iba slovo Macedónsko. Označil to za svoje základné právo.



Dodal, že ak by Grécko malo námietky, že sa takto porušuje dohoda od Prespanského jazera, môže sa obrátiť na Medzinárodný súdny dvor. "Môžu tam začať proces a budeme argumentovať faktami," uviedol Mickoski.



Spor medzi balkánskymi susedmi o výhradné použitie názvu Macedónsko vzplanul aj v nedeľu, keď prvá prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davkovová počas inaugurácie vynechala slovo "Severné". Grécko proti tomu protestovalo.



Dohodu o zmene názvu podpísali na brehoch Prespanského jazera pred šiestimi rokmi. Jej ratifikáciou sa uzavreli spory medzi Macedónskom a Gréckom o názov tejto bývalej juhoslovanskej republiky, ktoré sa ťahali vyše dve desaťročia. Atény argumentovali, že názov jeho susednej krajiny by sa mal zmeniť, aby sa predišlo prípadným nárokom Skopje na územie rovnomennej gréckej provincie. Zmena názvu krajiny bola zároveň podmienkou začatia prístupových rozhovorov do Európskej únie a NATO.