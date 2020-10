Grécky premiér vyhlásil v krajine čiastočný lockdown

Strážnik s ochranným štítom na hlave stojí pred vchodom do Archeologického múzeá v Aténach 15. júna 2020. Foto: TASR/AP

Atény 31. októbra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyhlásil v sobotu v súvislosti s pandémiou koronavírusu čiastočný jednomesačný lockdown, počas ktorého v krajine zavrú reštaurácie a ostatné priestory určené na voľnočasové aktivity. Opatrenia sa od utorka dotknú okrem hlavného mesta Atény aj ďalších veľkých miest. Informáciu priniesla agentúra AFP." uviedol Mitsotakis. "" dodal.Nové opatrenia nariaďujú zatvoriť reštaurácie, kaviarne, kluby, kiná, múzeá a posilňovne v oblastiach najviac postihnutých pandémiou koronavírusu. Nemali by sa však týkať obchodov a škôl. Okrem hlavného mesta sa najnovšie opatrenia vzťahujú aj na väčšinu veľkých miest na severe Grécka vrátane miest ako Solún, Larisa a Ioannina.Pre zvyšok krajiny bude platiť nočný zákaz vychádzania od polnoci do 05.00 h a naďalej aj povinné nosenie rúšok vo vonkajších i vnútorných priestoroch, uvádza ďalej Mitsotakis.Oproti celoštátnemu lockdownu, ktorý krajina zaviedla v marci, je momentálne povolené prekračovať hranice regiónov. Otvorené môžu byť aj hotely a kaderníctva. "" dodal premiér.Grécka vláda vyhlásila 22. októbra zákaz nočného vychádzania od 00:30 h do 5.00 h platný pre Atény, Solún a ďalšie oblasti.Grécko zaznamenalo od februára už viac ako 37.000 prípadov koronavírusu, a to vrátane 1600 nových prípadov, ktoré v krajine pribudli za piatok. Dosiaľ v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 620 ľudí.