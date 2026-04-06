Grécky premiér vyzval EPPO, aby bezodkladne konala v kauze agrodotácií
Autor TASR
Atény 6. apríla (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok požiadal Európsku prokuratúru (EPPO), aby bezodkladne začala konať v prípadoch podozrivých zo zneužívania agrodotácií EÚ. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Žiadam Európsku prokuratúru, aby po zrušení imunity našich poslancov okamžite prijala všetky vyšetrovacie opatrenia,“ povedal vo vyhlásení vysielanom vo verejnoprávnej televízii. Uviedol, že prokuratúra bude musieť „rozhodnúť o tom, či, proti koľkým a proti ktorým osobám má v úmysle vzniesť obvinenia“.
V piatok rezignovali pre korupčný škandál a zneužívanie poľnohospodárskych dotácií EÚ traja členovia vlády. V stredu EPPO oznámila, že vyšetruje 20 členov vládnucej strany Nová demokracia. Ide o prípady „podnecovania k porušeniu dôvery, počítačového podvodu a falošného svedectva s úmyslom získať pre iného neoprávnený prospech“. Časť z nich chráni poslanecká imunita.
Grécku už Európska únia udelila pokuty pre zlé hospodárenie s agrodotáciami v platobnej agentúre OPEKEPE.
EPPO podrobne opísala schému dotačných podvodov vlani v máji. Príjemcovia dostávali agrodotácie na pôdu, ktorú nevlastnili a niektorí nemali akúkoľvek väzbu na poľnohospodárstvo.
Grécka polícia v minulom roku v súvislosti so škandálnou spreneverou európskych agrodotácií zatkla desiatky ľudí, ktorí zhruba od roku 2018 podvodne získali najmenej 23 miliónov eur.
