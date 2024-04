Grécky premiér vyzval voličov, aby sa v eurovoľbách vyhli experimentom

Atény 6. apríla (TASR) — Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v piatok vyzval voličov, aby sa vyhli "experimentovaniu" a v júnových voľbách do Európskeho parlamentu nedávali hlas protestným stranám. Podľa neho je ohrozená stabilita krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Žiadame občanov, aby povedali nie nepodstatnému experimentovaniu a áno stabilite. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jednotu v spoločnosti a kontinuitu v ekonomike," vyhlásil Mitsotakis na začiatku trojdňového zjazdu vládnucej strany Nová demokracia (ND).



ND je jednou z najsilnejších európskych konzervatívnych strán a stabilne vedie v prieskumoch verejnej mienky. Víťazstvom vo vlaňajších voľbách si zaistila už druhé funkčné obdobie.



Prieskum verejnej mienky pre televíziu Skai zverejnený tento týždeň ukázal, že pred júnovými voľbami do europarlamentu má ND náskok s 28,5 percentami, pričom najväčšia opozičná strana Syriza je na druhom mieste s 13 percentami.



Nová demokracia si ho zachovala aj napriek vlaňajšiemu škandálu s odpočúvaním a najhoršiemu železničnému nešťastiu v dejinách Grécka, pri ktorom vlani zahynulo 57 ľudí.



Desiatky demonštrantov sa v piatok zhromaždili pred aténskou policajnou stanicou, kde bola v pondelok svojím bývalým partnerom zavraždená 28-ročná Kyriaki Grivová. V tomto roku ide už piatu femicídu v Grécku.



"Keď je mladá žena zavraždená pred policajnou stanicou, kde hľadala útočisko po tom, ako sa jej niekto vyhrážal... hovoríme, že musíme urobiť viac," povedal Mitsotakis.



Na kongrese ND v nedeľu vystúpi aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Deň predtým na ňom prehovorí predseda konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber.