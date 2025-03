Grécky premiér vyzýva na návrat ilegálnych migrantov späť do vlastí

Atény 20. marca (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok vyhlásil, že nelegálni migranti, ktorým Atény odmietli udeliť azyl, by mali byť vrátení do krajiny svojho pôvodu. Zároveň vyzval Európsku úniu, aby poskytla nový zoznam bezpečných krajín, ktorý by pomohol urýchliť tieto návraty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"S veľkou nedočkavosťou očakávame nový zoznam bezpečných krajín pôvodu, aby naša krajina mohla v tomto smere postupovať rýchlejšie," povedal Mitsotakis pri príchode na summit lídrov EÚ v Bruseli. Migrácia je popri Ukrajine a obrane jednou z hlavných tém summitu.



Grécko výrazne zasiahla migračná kríza v rokoch 2015 a 2016, predovšetkým pre veľký prísun ľudí na jeho pobrežie z mora, ktorí sa chceli dostať ďalej na sever do Európy. Podľa Reuters cez jeho územie vtedy prešiel viac ako milión ľudí.



Počet migrantov sa v priebehu nasledujúcich rokov znížil, no nelegálna migrácia do EÚ naďalej zostáva výraznou politickou témou v celom bloku.