Grécky premiér vyzýva štáty, aby prijali migrantov z ostrova Lesbos

Berlín 15. decembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v súvislosti s dramatickou situáciou v preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch vyzval Nemecko a ďalšie krajiny, aby priamo z ostrova Lesbos prevzali ďalších migrantov a uchádzačov o azyl. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Ide o to, že časť azylového procesu bude prebiehať v iných krajinách," povedal Mitsotakis v rozhovore pre nemecký týždenník Bild am Sonntag.



"Potrebujeme vytvoriť európsky azylový a migračný pakt, ktorý prisľúbila (Európska) komisia, a pri riešení tohto problému potrebujeme väčšie prerozdelenie záťaže," dodal.



Grécko prijme podľa Mitsotakisa denne 400-500 migrantov. Upozornil aj na to, že mnohí z ľudí, ktorí prichádzajú, nie sú oprávnenými žiadateľmi o azyl, ale hospodárskymi migrantmi.



Registračné tábory pre migrantov na gréckych ostrovoch v Egejskom mori sú výrazne preplnené, pripomenula DPA. V táboroch a ich okolí na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos žije podľa odhadov vlády približne 39.000 ľudí. Celková kapacita táborov je pritom oficiálne len zhruba 7500 osôb.



V nadväznosti na poslednú inšpekciu v táboroch na Lesbose vyhlásil vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi tamojšiu situáciu za katastrofálnu. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala, že azylovú politiku eurobloku je nevyhnutné zreformovať.