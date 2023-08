Grécky premiér:Letné požiare zasiahnu viac ako 150.000 hektárov územia

Atény 31. augusta (TASR) - Tohtoročná sezóna letných požiarov v Grécku je najhoršou od roku 2007, pričom sa očakáva, že zničí porasty alebo aj obydlia na viac než 150.000 hektároch pôdy. Vyhlásil to vo štvrtok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Grécke úrady nasadzujú do boja proti rozsiahlym požiarom v okolí mesta Alexandrupoli v oblasti Evros na severovýchode krajiny neďaleko hraníc s Tureckom ďalších viac ako 100 hasičov, čím ich celkový počet stúpne na 582. Požiare vypukli 19. augusta, plamene zachvátili množstvo domov a veľké plochy lesa. Tomuto požiaru sa tiež pripisuje 20 z 21 obetí lesných požiarov za uplynulý týždeň. Miestne úrady varovali obyvateľov, aby sa pripravili na možnú evakuáciu.



Požiare na území Grécka od začiatku roka pripravili o život aj niekoľko ďalších ľudí vrátane dvojčlennej posádky hasičského lietadla. Grécky parlament si v stredu ráno pamiatku obetí uctil minútou ticha pri otváraní schôdze venovanej problematike lesných požiarov.



Úrady zároveň vyšetrujú príčiny tohtoročných rozsiahlych lesných požiarov a podieľajú sa na ňom znalci hasičských zborov i členovia tajných služieb, pretože pri niektorých menších požiaroch panuje podozrenie, že boli založené úmyselne alebo vznikli z nedbanlivosti. Polícia už zadržala celkovo desiatky osôb.



Najväčší požiar aktuálne zúri hlboko v lese v Národnom parku Dadia-Lefkimi-Sufli. Ide o najväčší lesný požiar v Európskej únii od založenia Európskeho informačného systému o lesných požiaroch a začiatku vedenia záznamov v roku 2000.



Grécko od začiatku roka postihli stovky požiarov a každý deň vznikajú desiatky nových, drvivú väčšinu z nich sa však darí uhasiť ešte pred ich rozšírením. Podľa vyhlásenia gréckeho hasičského zboru bojovali hasičské jednotky od utorka do stredy večera s 81 požiarmi, 47 z nich vypuklo práve v tom čase.



Grécko na pomoc povolalo hasičské jednotky aj z ostatných krajín Európskej únie. Proti ohňu tak bojovali aj stovky hasičov z Albánska, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Rumunska Slovenska a Srbska spolu s 12 kusmi leteckej techniky z Cypru, Českej republiky, Francúzska, Chorvátska, Nemecka, Španielska a Švédska.