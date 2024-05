Grécky súd prepustil zakladateľa neonacistického Zlatého úsvitu

Atény 2. mája (TASR) - Grécky súd nariadil vo štvrtok podmienečné prepustenie zakladateľa a vodcu neonacistickej strany Zlatý úsvit Nikosa Michaloliakosa, ktorý bol odsúdený pre svoju účasť na sérii zločinov vrátane vraždy antifašistického rapera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Šesťdesiatšesťročný vyštudovaný matematik a popierač holokaustu nesmie opustiť metropolitnú oblasť Atén a raz mesačne sa musí hlásiť na miestnej policajnej stanici. Zároveň nesmie byť v kontakte so žiadnou z osôb, ktorú odsúdili v tom istom procese.



Michaloliakosa v roku 2020 odsúdili na 13 a pol roka väzenia. Spolu s niekoľkými ďalšími členmi vedenia Zlatého úsvitu ho vtedy usvedčili z vedenia zločineckej organizácie – zmieneného Zlatého úsvitu –, ktorú podľa súdu neprávom prezentovali ako legitímny politický subjekt a ktorá útočila na imigrantov a politických oponentov. Medzi zločiny spájané so Zlatým úsvitom patrí napríklad vražda antifašistického rapera Pavlosa Fyssasa v roku 2013, ako aj zbitie egyptských rybárov či komunistických odborárov.



Michaloliakos však nebol podľa gréckych médií vo väzení už od roku 2022. V dôsledku vážneho priebehu ochorenia COVID-19 ho totiž vtedy previezli do rehabilitačného centra na západe Atén.



Zlatý úsvit je xenofóbna a antisemitská politická organizácia, ktorá bola na okraji gréckej politickej scény až do dlhovej krízy v roku 2010. Vtedy sa jej podarilo zúročiť hnev verejnosti vyvolaný imigračnými a úspornými reformami a získala dostatočnú podporu na to, aby sa v roku 2012 po prvý raz dostala do parlamentu, kde mala 18 poslancov. Udržala sa tam až do roku 2019.



V roku 2015 bola dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine. Na úpadok jej popularity však mala veľký vplyv práve vražda spomínaného rappera Fyssasa. Súd stranu označil v roku 2020 za zločineckú organizáciu a následne v rozsiahlom procese odsúdil jej popredných členov vrátane Michaloliakosa. Zlatý úsvit si však napriek tomu udržal vplyv na desaťtisíce gréckych voličov.



Bývalý hovorca tejto strany Ilias Kasidiaris, ktorý si taktiež odpykáva 13 a polročný trest väzenia, vlani podporil dovtedy v podstate neznámu krajne pravicovú stranu Sparťania. Tej následne odovzdalo hlas 240.000 voličov a v 300-člennom parlamente získala 12 kresiel.