Gréci rozhodli o vydaní Rusa podozrivého z kyberzločinov do Francúzska

Solún 13. júla (TASR) - Súd v gréckom meste Solún rozhodol v piatok v prospech žiadosti Francúzska o vydanie ruského občana Alexandra Vinnika, ktorého meno je spájané s počítačovou kriminalitou. V súčasnosti 38-ročný podozrivý Rus, ktorého zadržali pred rokom v Grécku na základe zatykača vydaného americkými orgánmi, sa proti rozsudku odvolá, oznámil podľa agentúry AP jeho advokát Ilias Spyrliadis.



Grécky najvyšší súd ešte v decembri odsúhlasil vydanie Vinnika do Spojených štátov, kde ho majú súdiť za údajné machinácie s kryptomenou bitcoin. Ich účelom malo byť "prepranie" prostriedkov v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.



O stíhanie Vinnika sa však snažia i orgány v Rusku, ktoré mu takisto pripisujú rozsiahle finančné podvody.



Podľa Spyrliadisa majú v takýchto prípadoch v Grécku spravidla prednosť žiadosti európskych krajín, čo znamená, že v prvom rade bude posudzovaný nárok Francúzska. Ako však dodal, v praxi má posledné slovo minister spravodlivosti.



Francúzsko požiadalo o vydanie Vinnika pre podozrenie z tzv. kyberzločinov, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, členstva v zločineckej organizácii a vydierania. Podľa francúzskych vyšetrovateľov obral podozrivý o peniaze tisíce ľudí po celom svete, vrátane približne 100 Francúzov, keď podnikal kyberútoky prostredníctvom svojej bitcoinovej platformy.



Vinnik popiera, že by urobil čokoľvek protizákonné. Do prijatia konečného rozhodnutia o vydaní do niektorej z uvedených krajín zostáva v Grécku vo väzbe.