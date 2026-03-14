Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
Grécky tanker bol zasiahnutý v Čiernom mori, posádka je v bezpečí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Atény 14. marca (TASR) - Tanker plaviaci sa pod gréckou vlajkou bol v noci na sobotu zasiahnutý pri ruskom čiernomorskom prístave Novorossijsk. Nikto z posádky neutrpel zranenia a všetci sú v bezpečí, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Spoločnosť Maran Tankers Management so sídlom v Aténach uviedla, že jej tanker bol zasiahnutý „neznámym objektom“, keď sa plavil mimo ruských teritoriálnych vôd a čakal na pokyny na vstup do terminálu Caspian Pipeline Consortium (CPC) v Novorossijsku. Tanker Maran Homer mal prevziať kazašskú ropu.

„Na palube a palubnom vybavení došlo len k menším materiálnym škodám. Tanker neprevážal žiadny náklad a nedošlo k znečisteniu životného prostredia. Z Novorossijska už odplával,“ dodala spoločnosť.

Grécke úrady potvrdili, že 24-členná posádka - desať Grékov, 13 Filipíncov a jeden Rumun - je „v dobrom zdravotnom stave“.
