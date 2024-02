Grécky vyslanec: EÚ je pripravená dať Ukrajine finančné zisky Ruska

Washington 27. februára (TASR) - Európska únia sa zrejme v nasledujúcich mesiacoch dohodne na zhabaní finančných ziskov Ruska, ktoré vznikajú na území eurobloku, a ich presunutí do fondu na podporu Ukrajiny. Pre agentúru AFP to v pondelok počas návštevy Washingtonu uviedol grécky osobitný vyslanec pre Ukrajinu Spiros Lampridis, informuje TASR.



Francúzska agentúra podčiarkuje, že nepôjde o taký radikálny krok, akým by bolo zhabanie majetku. Aj podľa Lampridisa by v tom prípade šlo o porušenie medzinárodného práva.



Na konfiškáciu bankových a iných aktív Ruska v hodnote niekoľkých miliárd eur už dlhšie vyzývajú Spojené štáty aj Británia. Členské krajiny Európskej únie sa však k takémuto kroku zdráhajú pristúpiť pre obavy, že tretie krajiny by následne mohli svoje aktíva z Európy stiahnuť.



Podľa Lampridisa sa však v EÚ podarilo dospieť ku konsenzu na "jemnejšom" prístupe, a tým bude zhabanie ziskov z ruských investícií a aktív, či už verejných alebo súkromných, a ich presunutie pre potreby Ukrajiny. Ako pokračoval, na obnovu Ukrajiny bude potrebných najmenej pol bilióna eur, pričom zhabanie ruských ziskov môže priniesť 50 až 60 miliárd eur.



"Je to maličkosť, ale v skutočnosti je to aspoň krok, ako im (Rusom) ukázať – pozrite sa, čo ste urobili," poukázal grécky vyslanec. "Nemôžete nahradiť životy, ktoré ste zničili, ale aspoň môžete prispieť k obnove toho, čo ste zničili," dodal.



Lampridis ďalej uviedol, že Grécko sa zaviazalo pracovať na obnove ukrajinského hospodárstva vrátane pomoci pri preprave zemného plynu a prechodu na solárnu a inú obnoviteľnú energiu. Grécko tento mesiac usporiadalo konferenciu 450 gréckych a ukrajinských spoločností a ďalších inštitúcií, aby preskúmali možnosti obnovy Ukrajiny, píše AFP.