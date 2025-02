Gréckym prezidentom sa podľa očakávania stal Konstantinos Tasulas

Atény 12. februára (TASR) - Novým gréckym prezidentom sa v stredu stal nominant vládnej strany Konstantinos Tasulas. Informoval o tom spravodajský web eKaterimini, píše TASR.



Tasulas je bývalým predsedom gréckeho parlamentu a poslancom vládnej strany Nová demokracia (ND). Za prezidenta bol zvolený poslncami parlamentu vo štvrtom a poslednom kole hlasovania.



Na zvolenie mu v tomto kole stačilo získať podporu 151 hlasov. Keďže strana ND má v 300-člennom parlamente 156 poslancov, jeho víťazstvo bolo isté. V hlasovaní ho podporilo 160 z 276 prítomných poslancov, 24 sa hlasovania zdržalo.



O priazeň poslancov sa uchádzali ešte traja kandidáti: nominant opozičného Panhelénskeho socialistického hnutia (PASOK) Tasos Janicis získal 34 hlasov, Luka Katseliová s podporou strany radikálnej ľavice SYRIZA 29 hlasov a Kostas Kyriaku ako kandidát krajne pravicového Demokratického vlasteneckého hnutia – Víťazstvo (NIKI) mal podporu od 14 poslancov.



Mandát súčasnej prezidentky Kateriny Sakellaropulusovej sa končí 13. marca. Tasulasova slávnostná prísaha by sa mala uskutočniť v ten istý deň.