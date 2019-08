GRECO kritizuje Nemecko za nedostatočné protikorupčné opatrenia

Podľa skupiny GRECO potrebujú nemeckí poslanci jasnejšie pravidlá zaobchádzania s lobistami.

Štrasburg 12. augusta (TASR) - Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) so sídlom v Štrasburgu v pondelok uviedla, že Nemecko nedostatočne plní odporúčania týkajúce sa protikorupčných opatrení v parlamente, ktoré dostalo v roku 2015. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa skupiny GRECO potrebujú nemeckí poslanci jasnejšie pravidlá zaobchádzania s lobistami. Takisto by sa mali zverejňovať detailnejšie informácie o súkromných konfliktoch záujmov poslancov a ich podnikaní.



Nemecká delegácia v Rade Európy musí grémiu GRECO najneskôr do júna 2020 predložiť správu dokumentujúcu, že Nemecko zrealizovalo jej odporúčania v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve.



Doterajšie odporúčania z roku 2015 Nemecko podľa GRECO splnilo nepostačujúco. GRECO Nemecko kritizovalo aj za nedostatočnú transparentnosť pri financovaní politických strán.



Predseda parlamentu Wolfgang Schäuble pre denník Der Tagesspiegel uviedol, že Spolkový snem sa týmito odporúčaniami bude zaoberať po letnej prestávke. Vyjadril pritom presvedčenie, že frakcie dôkladne preveria odporúčania správy GRECO.



Antikorupčné grémium vo svojej výročnej správe uviedlo, že vlani bolo v členských štátoch EÚ implementovaných len 34 percent jeho odporúčaní.



Okrem Nemecka začalo GRECO konanie za nedodržanie stanovených odporúčaní aj voči Bielorusku, Francúzsku, Írsku, Maďarsku, Rakúsku a Turecku.