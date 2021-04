GRECO: Maďarsko pokročilo v boji proti korupcii

Budapešť/Štrasburg 15. apríla (TASR) - Maďarsko pokročilo v realizovaní protikorupčných odporúčaní, avšak všetky ešte neplní, citovala vo štvrtok internetová stránka komerčnej televízie ATV zo správy Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktorá je protikorupčným orgánom Rady Európy (RE).



Podľa zistení GRECO maďarské orgány zrealizovali do 31. decembra 2020 v plnej miere päť z 18 odporúčaní sformulovaných v roku 2015. Štyri odporúčania splnili čiastočne a prebieha realizácia deviatich ďalších.



"Nedostatky sa ukazujú v odporúčaniach týkajúcich sa sudcov a prokurátorov, pričom razantnejšie opatrenia sú potrebné v transparentnosti procesu zákonodarstva a v zlepšení možností komunikácie v tomto procese v maďarskom parlamente," citoval server zo správy GRECO.



Vlády európskych krajín by mali dôsledne zvážiť riziká korupcie, ktoré sa objavili v dôsledku potreby prijatia protipandemických opatrení na boj proti ochoreniu COVID-19, vrátane naliatia veľkého množstva peňazí do ekonomiky na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie, uviedol vo štvrtok protikorupčný orgán RE.



Výročná správa GRECO zdôrazňuje, že už viac ako rok musia vlády európskych krajín zavádzať mimoriadne opatrenia, ktoré znamenajú aj koncentráciu právomocí a výnimky zo základných práv, čo sú opatrenia, ktoré idú ruka v ruke s rizikami korupcie. Tieto riziká netreba podceňovať, upozornili odborníci z GRECO.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)