GRECO: Národné vlády nesmú podceniť riziká korupcie počas pandémie

Brusel/Štrasburg 15. apríla (TASR) - Vlády európskych krajín by mali dôsledne zvážiť riziká korupcie, ktoré sa objavili v dôsledku potreby prijatia protipandemických opatrení na boj proti ochoreniu COVID-19, vrátane naliatia veľkého množstva peňazí do ekonomiky na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dopadov pandémie. Uviedla vo štvrtok Skupina štátov proti korupcii (GRECO), protikorupčný orgán Rady Európy (RE).



Výročná správa GRECO zdôrazňuje, že už viac ako rok musia vlády európskych krajín zavádzať mimoriadne opatrenia, ktoré znamenajú aj koncentráciu právomocí a výnimky zo základných práv, čo sú opatrenia, ktoré idú ruka v ruke s rizikami korupcie. Tieto riziká netreba podceňovať, upozornili odborníci z GRECO.



Ide o riziká súvisiace napríklad so systémami verejného obstarávania, ale aj o konflikty záujmov či presadzovanie sa lobistických skupín.



Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová v tejto súvislosti uviedla, že v náročných časoch pandémie by vlády mali zintenzívniť svoje úsilie a zabezpečiť, aby všetky aktivity zamerané na riešenie otázok verejného zdravia a hospodárskych kríz zodpovedali protikorupčným normám, a vlády musia konať transparentne a zodpovedne.



Predseda skupiny GRECO Marin Mrčela vo výročnej správe vyzval štáty Rady Európy, aby dôsledne dodržiavali pokyny vydané GRECO v roku 2020 s cieľom predchádzať rizikám korupcie v súvislosti s pandémiou. "Je nevyhnutné, aby boli všetky rozhodnutia a postupy v núdzových situáciách koncipované transparentne, bezúhonne a zodpovedne," uviedol.



Mrčela zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že v niektorých členských štátoch RE existujú "nápadné pokusy" výkonnej alebo zákonodarnej moci o zastrašovanie a útoky na sudcov alebo podrobenie si súdnictva.



Správa naznačila, že do konca roku 2020 členské štáty skupiny GRECO úplne implementovali takmer 40 percent svojich odporúčaní na prevenciu korupcie vo vzťahu k poslancom, sudcom a prokurátorom. V najmenšej miere boli zavedené odporúčania týkajúce sa poslancov (30 percent), za nimi nasledovali sudcovia (41 percent) a prokurátori (47 percent).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)