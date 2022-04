Británia od 24. februára doviezla z Ruska dva milióny barelov ropy

Londýn 27. apríla (TASR) - Británia doviezla od začiatku ruskej invázie na Ukrajine ropu z Ruska v hodnote 220 miliónov libier, a to aj napriek vyhláseniu britskej vlády o postupnom zákaze dovozu ropy z tejto krajiny do konca roka. V stredu na to upozornili aktivisti environmentálnej organizácie Greenpeace, ktorí ropné tankery sledovali. TASR informuje na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Pokrytectvo nie je vláde Spojeného kráľovstva cudzie, ale to, ako Ukrajine sľubovala nezlomnú podporu, zatiaľ čo doviezla (do Británie) takmer dva milióny barelov ruskej ropy, je absolútne falošné, dokonca aj podľa štandardov (britského premiéra) Borisa Johnsona," uviedla aktivistka Greenpeace Georgia Whitakerová.



Podľa údajov zverejnených skupinou Greenpeace Británia od 24. februára, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, doviezla z Ruska 257.000 ton (1,9 milióna barelov) ropy.



"Do konca roka postupne ukončíme dovoz ruskej ropy a následne čo najskôr aj dovoz skvapalneného ruského zemného plynu," povedal hovorca britskej vlády. Dodal, že Spojené kráľovstvo, na rozdiel od iných európskych štátov, nie je energeticky závislé od Ruska a v súčasnosti netrpí nedostatkom ropy či plynu.



Britská vláda zakázala vstup do Spojeného kráľovstva lodiam, ktoré plávajú pod ruskou vlajkou. Tento zákaz však neplatí pre plavidlá Panamy alebo iných štátov, ktoré môžu ruskú ropu do Británie dovážať aj naďalej, spresňuje Sky News.