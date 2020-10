Greenpeace: Kontaminovaná voda z Fukušimy 1 môže poškodiť ľudskú DNA

Amsterdam 23. októbra (TASR) – Kontaminovaná voda z poškodenej japonskej atómovej elektrárne Fukušima 1 obsahuje rádioaktívnu látku, ktorá má potenciál poškodiť ľudskú DNA. Uvádza sa to v správe, ktorú v piatok zverejnila ochranárska organizácia Greenpeace.



Správa prichádza krátko po tom, ako médiá informovali, že japonská vláda plánuje vypustiť túto kontaminovanú vodu do oceánu. Mnoho vedcov tvrdí, že riziko je nízke, ale environmentalisti so sídlom v holandskom Amsterdame sa stavajú proti tomuto názoru.



Japonskí činitelia už roky polemizujú nad tým, ako naložiť s vyše miliónom ton vody používanej na chladenie jadrových reaktorov vo Fukušime 1, kde po zásahu masívnou vlnou cunami v roku 2011 došlo k roztaveniu prehriateho jadra nukleárneho reaktora.



Podľa miestnych médií sa japonská vláda rozhodla, že vypúšťanie kontaminovanej vody do oceánu sa začne v roku 2022. Tokio tvrdí, že väčšina rádioaktívnych izotopov sa z nej filtračným procesom odstránilo, avšak s výnimkou jedného izotopu – trítia.



Greenpeace uvádza, že kontaminovaná voda obsahuje nebezpečné množstvo uhlíka C14, rádioaktívnej látky, ktorá má podľa Greenpeace potenciál poškodiť ľudskú DNA. Organizácia obvinila japonskú vládu z poskytovania skreslených údajov o znečistení vody v elektrárni.



Environmentálne skupiny dlhodobo protestujú proti vypúšťaniu znečistenej vody do oceánu. Nesúhlasia s tým ani rybolovné firmy, ktoré tvrdia, že zákazníci nebudú chcieť kupovať morské produkty pochádzajúce z inkriminovanej oblasti, informovala stanica BBC.