Greenpeace: NATO má prevahu nad Ruskom v oblasti obrany i zbrojenia

Berlín 11. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) má aj naďalej vojenskú prevahu nad Ruskom napriek rastúcemu zbrojeniu pod vedením ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyplýva to z výskumu medzinárodnej neziskovej organizácie na ochranu životného prostredia Greenpeace, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Analýza vojenských kapacít Aliancie a Ruska "nenecháva žiadne pochybnosti o celkovej vojenskej prevahe NATO. Iba v oblasti jadrových zbraní sú si obe strany rovné," skonštatovali autori štúdie Herbert Wulf a Christopher Steinmetz.



Údaje štúdie "neodôvodňujú potrebu ďalšieho trvalého zvyšovania vojenských výdavkov v Nemecku," napísali autori. Podľa ich slov by bolo "logickým dôsledkom" vyššieho vojenského rozpočtu obmedzenie financovania sociálnych služieb, vzdelávania alebo opatrení na ochranu klímy.



Wulf a Steinmetz v štúdii porovnávali vojenský potenciál Aliancie a Ruska podľa šiestich kritérií vrátane výdavkov na obranu. Z údajov vyplýva, že členské štáty NATO v súčasnosti vynakladajú na ozbrojené sily desaťkrát viac ako Moskva - 1,19 bilióna ku 127 miliardám dolárov. Dokonca aj bez príspevkov Spojených štátov a so zohľadnením rozdielov v kúpnej sile má Aliancia stále výraznú výhodu - 430 miliárd proti 300 miliardám dolárov.



NATO má výrazný náskok aj v oblasti hlavných zbraňových systémov. Členovia Aliancie majú 5406 bojových lietadiel (2073 v Európe) a Rusko 1026 lietadiel. Štúdia informuje, že pri strategických bombardéroch sú čísla takmer porovnateľné - Spojené štáty ich majú 140 a Moskva 129.



Moskva zaostáva za NATO vo viacerých oblastiach týkajúcich sa zbraní a je nepravdepodobné, že by to dokázala dobehnúť za menej ako desať rokov, tvrdia autori. NATO má zároveň viac vojakov v aktívnej službe, ako aj v rezervách, píše DPA.



Krajiny NATO dominujú aj na svetovom trhu so zbraňami, pričom ich podiel na predaji predstavuje vyše 70 percent.



"Namiesto ďalšieho zbrojenia by sa súčasná konvenčná prevaha NATO... mala využiť ako príležitosť na prípravu a iniciovanie kontrol politiky v oblasti zbrojenia... prinajmenšom v Európe," povedali výskumníci.



Podľa autorov by prvým krokom mala byť záchrana dohody Nová dohoda START, jedinej významnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní, ktorá zostala medzi USA a Ruskom.