Greenpeace: Opustený ropný tanker pri pobreží Jemenu môže vybuchnúť

Dubaj 3. júna (TASR) - Dlhodobo opustený ropný tanker pri pobreží občianskou vojnou sužovaného Jemenu môže "kedykoľvek vybuchnúť", varovala vo štvrtok environmentálna organizácia Greenpeace. Zároveň a vyzvala OSN, aby zabránila úniku chemikálií do Červeného mora, uviedla agentúra AFP.



Štyridsaťpäťročný tanker FSO Safer má stále na palube 1,1 milióna barelov ropy a od roku 2015 je zakotvený neďaleko západojemenského prístavného mesta Hudajda. Loď sa môže kedykoľvek rozlomiť alebo explodovať, uviedol hovorca Greenpeace. Podľa neho nejde o to, či sa tak stane, ale kedy, keďže už šesť rokov sa ňu nikto nestará. Okrem korózie sú problémom aj výbušné plyny v skladovacích nádržiach.



Greenpeace tvrdí, že riešenie je pritom k dispozícii - vrátane expertízy a technológií. Únik ropy by mohol zničiť ekosystémy Červeného mora, zlikvidovať rybársky priemysel v regióne a spôsobiť uzavretie životne dôležitého prístavu Hudajda na šesť mesiacov.



Prístup k opustenému nezabezpečenému plavidlu komplikuje pretrvávajúca vojna medzi vládnymi silami podporovanými vojenskou koalíciou pod velením Saudskej Arábie a húsijskými povstalcami, ktorých podporuje Irán.



Konflikt, ktorý trvá od roku 2014, dostal Jemen na pokraj hladomoru a pripravil o život už desaťtisíce obyvateľov, väčšinou civilistov, pričom milióny ľudí museli utiecť zo svojich domovov.