Greenpeace protestuje proti plánovanej ťažbe plynu v Severnom mori

Berlín 30. júla (TASR) - Organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace využila zakotvené záchranné člny na protest proti plánovanej ťažbe zemného plynu v Severnom mori. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Aktivisti inštalovali tri záchranné člny v blízkosti nemeckého ostrova Borkum a holandského ostrova Schiermonnikoog vo Waddenskom mori v snahe zablokovať plavbu lodí s potrubím a stavebným materiálom pre vrtnú plošinu, oznámila v utorok organizácia Greenpeace.



Skupina približne 20 aktivistov sa vydala na plánované stavenisko severozápadne od ostrova Borkum.



Holandská energetická spoločnosť One-Dyas plánuje približne 23 kilometrov severozápadne od Borkumu vybudovať ťažobnú plošinu na ťažbu zemného plynu z tamojšieho ložiska. Plošina a loď so žeriavom na montážne práce by mali doraziť na miesto určenia ešte v utorok, oznámila v pondelok administratíva Borkumu.



Výstavba sa začne v priebehu tohto týždňa. Podľa plánu sa spočiatku bude ťažiť plyn tri mesiace pomocou mobilnej vrtnej súpravy. V auguste sa začne výstavba potrubia a kladenie elektrických káblov do veternej farmy blízko pobrežia.



Začiatok vrtných prác na pravidelnú ťažbu plynu je naplánovaný na december. Mesto Borkum oznámilo, že spolu s ostrovnou obcou Juist bude pokračovať v právnych krokoch proti tomuto projektu.



Projekt odmietajú viaceré environmentálne organizácie a obyvatelia ostrovov v Nemecku a Holandsku. Obávajú sa, že ťažba zemného plynu poškodí životné prostredie v blízkej lokalite Svetového dedičstva UNESCO vo Waddenskom mori a na susedných ostrovoch.



Žažba zemného plynu podľa ich nie je zlučiteľná s klimatickými cieľmi. Greenpeace sa obáva, že podmorské biotopy a útesové štruktúry, ktoré si zaslúžia ochranu v blízkosti miesta ťažby a pozdĺž trasy kábla ťažba zemného plynu nenávratne zničí.



Mesto Borkum kritizuje i skutočnosť, že práce "prebiehajú počas citlivého obdobia rozmnožovania sa sviňúch". Uloženie kábla by tiež ohrozilo kamenné útesy. kde sa liahnu ryby.