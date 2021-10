Tretina najvyťaženejších letov v Európe sa dá nahradiť vlakmi

Amsterdam 27. októbra (TASR) – Viac než tretinu najviac využívaných letov na krátke vzdialenosti v Európe je možné nahradiť už existujúcim vlakovým spojením, ktoré v omnoho menšej miere znečisťuje životné prostredie. Vyplýva to zo štúdie talianskeho inštitútu OBC Transeuropa, ktorú si objednala environmentálna organizácia Greenpeace a ktorej výsledky boli zverejnené v stredu. Informovala o tom agentúra AP.



Štúdia ukázala, že 34 percent zo 150 najviac obsadených letov na krátke vzdialenosti v rámci EÚ má i alternatívu vlakového spojenia, ktoré trvá menej ako šesť hodín. Ako príklad uvádzajú trasy medzi mestami Madrid-Barcelona, Frankfurt nad Mohanom-Berlín či Brusel-Amsterdam, ktoré by bolo možné pokryť vlakmi, pričom by tieto cesty trvali dve až štyri hodiny.



„Európa by mohla nahradiť takmer všetky z 250 hlavných letov na krátke vzdialenosti, čím by mohla ročne znížiť svoje emisie o zhruba 23,4 milióna ton CO2, čo je ročné množstvo emisií CO2 celého Chorvátska," uviedla Greenpeace.



„Spoločne s priamymi nočnými vlakmi by mohla Európa už teraz pri takmer polovici všetkých krátkych (letových) trás pohodlne prejsť na železnicu," povedal hovorca Greenpeace pre oblasť dopravy Herwig Schuster.



Táto štúdia, zverejnená pred klimatickým summitom OSN (COP26) v škótskom Glasgowe, ktorý sa začína v nedeľu, poukázala na niektoré mimoriadne problematické letecké trasy. Tie sú podľa autorov štúdie zodpovedné za vypúšťanie desaťnásobne vyššieho množstva oxidu uhličitého ako vlaky.



Podľa Greenpeace by pomohlo, ak by vlády členských štátov EÚ vo väčšej miere propagovali cestovanie vlakmi, a to najmä nočnými spojmi. Organizácia preto žiada zákaz letov, ktoré je možné ľahko nahradiť napríklad vlakovými spojeniami. Zároveň ale požaduje zlepšenie fungovania železničnej dopravy, napríklad výrazné zlacnenie cestovných lístkov. Najmä vo východnej a juhovýchodnej Európe by museli vlaky premávať omnoho častejšie a mali by byť i rýchlejšie.