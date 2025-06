Greenpeace ukradol voskovú figurínu Macrona na znak podpory Ukrajiny

Paríž 2. júna (TASR) - Aktivisti z organizácie Greenpeace v pondelok ukradli voskovú figurínu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z parížskeho múzea. V rámci proukrajinského protestu ju následne umiestnili pred ruskú ambasádu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Dve ženy a dvaja muži vstúpili do budovy Musée Grévin vydávajúc sa za turistov a následne sa prezliekli za pracovníkov múzea, uviedol policajný zdroj. Aktivisti potom utiekli z budovy únikovým východom spolu so sochou prezidenta v hodnote 40.000 eur, ktorú zahalili kusom látky.



Členovia Greenpeace figurínu umiestnili pred vchod do ruského veľvyslanectva ako výzvu pre Francúzsko na zastavenie dovozu zemného plynu a hnojív z Ruska. „Podľa nás hrá Francúzsko dvojitú hru,“ povedal vedúci tamojšej pobočky organizácie Greenpeace Jean-Francois Julliard. „Emmanuel Macron stelesňuje dvojaký diskurz – podporuje Ukrajinu, no podporuje (aj) francúzske spoločnosti v obchodovaní s Ruskom,“ ozrejmil.



Greenpeace sa podľa Julliarda zameral na Macrona preto, že nesie osobitnú zodpovednosť. Dodal tiež, že francúzsky prezident „by mal byť prvým“ spomedzi európskych lídrov, ktorý ukončí obchodné zmluvy s Ruskom.



Francúzsko patrí k jedným z najväčších podporovateľov Kyjeva od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Macron sa tiež ujal vedenia európskej iniciatívy v snahe podporiť obranu Kyjeva v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vedení priamych rokovaní USA s Ruskom, píše AFP.