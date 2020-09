Greenpeace varoval pred dôsledkami štvrtkového požiaru v Bejrúte

Bejrút 11. septembra (TASR) - Ochranárska organizácia Greenpeace varovala obyvateľov libanonského hlavného mesta Bejrút, aby sa chránili pred "toxickým" dymom po tom, čo v jednom zo skladov v miestnom prístave vypukol vo štvrtok obrovský požiar. Podľa dostupných informácií sa v dotyčnom sklade skladovali pneumatiky.



"Pri spaľovaní pneumatík vzniká veľa jemných častíc, veľa viditeľného dymu a popola, ale aj veľa prchavých organických látok," varoval vo štvrtok Greenpeace, ktorý upozornil, že "dym môže obsahovať aj vysoko toxické a karcinogénne zlúčeniny".



Greenpeace odporučil všetkým obyvateľom, aby zostali doma a pri pohybe po vonku nosili rúška alebo respirátory.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vo štvrtok podvečer oznámil, že požiar v prístave zasiahol aj priestory, kde skladuje jedlo a potravinový olej, čo môže vážne narušiť jeho humanitárne operácie.



"V sklade, ktorý horel, má MVČK tisíce potravinových balíkov a pol milióna litrov oleja," uviedol regionálny riaditeľ MVČK Fabrizio Carboni.



Dodal, že rozsah škôd ešte nie je známy, no je možné, že požiar by činnosť tejto organizácie v Libanone mohol vážne ohroziť.



K požiaru v bejrútskom prístave došlo len niečo viac ako mesiac po výbuchu vyše 2700 ton dusičnanu amónneho, pri ktorom prišlo o život viac než 190 ľudí a vyše 6500 utrpelo zranenia. Mohutná tlaková vlna spôsobila v meste rozsiahle materiálne škody a prístav prakticky zrovnala so zemou.