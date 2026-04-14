< sekcia Zahraničie
Greenpeace varuje pred zrútením sarkofágu v Černobyli
Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Nekontrolovateľné zrútenie pôvodného železobetónového krytu nad zničeným reaktorom v odstavenej ukrajinskej Černobyľskej jadrovej elektrárni by mohlo zvýšiť riziko úniku rádioaktivity do okolia. Nový vonkajší kryt totiž významne poškodil útok ruského dronu. V utorok na to upozornila organizácia Greenpeace, píše TASR podľa agentúry AFP.
Po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni v apríli 1986 a masívnom úniku radiácie postavili narýchlo nad zničeným štvrtým reaktorom železobetónový sarkofág. Nad ním o 33 rokov neskôr osadili nový oblúkovú oceľovú konštrukciu, ktorá pôvodný sarkofág chráni pred poveternostnými vplyvmi a umožňuje jeho rozobratie v budúcnosti. Jej výstavba sa začala v roku 2010 a dokončená bola o deväť rokov neskôr. Celkové náklady sa vyšplhali na dve miliardy eur a životnosť sa odhaduje na 100 rokov.
Po začiatku celoplošnej invázie Ukrajina Rusko obviňuje z úmyselných útokov na odstavenú elektráreň. Vo februári minulého roka oceľový kryt významne poškodil rozsiahly požiar po zásahu ruského dronu. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom decembra potvrdila, že kryt „stratil svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržiavať radiáciu“. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v marci cenu za jeho opravu odhadol až na 500 miliónov eur.
V správe zverejnenej v utorok, niekoľko dní pred 40. výročím černobyľskej katastrofy, organizácia Greenpeace varovala, že napriek čiastočnej oprave nebolo možné izolačnú funkciu nového krytu úplne obnoviť. „To zvyšuje riziko úniku rádioaktivity do životného prostredia, najmä v prípade zrútenia pôvodného krytu“, uviedla organizácia. „To by malo katastrofálne následky, pretože vo vnútri sarkofágu sa nachádzajú štyri tony vysoko rádioaktívneho prachu, peliet a obrovské množstvo rádioaktivity,“ povedal agentúre AFP začiatkom marca Shaun Burnie, vedúci jadrový špecialista Greenpeace Ukrajina.
Rozobratie nestabilných prvkov sarkofágu je podľa Greenpeace nevyhnutné, aby sa predišlo jeho nekontrolovateľnému zrúteniu. Všetky práce na mieste však podľa Burnieho brzdí vojna, keďže Rusi stále vystreľujú rakety cez oblasť Černobyľu.
Riaditeľ odstavenej elektrárne Serhij Tarakanov uviedol, že situácia v oblasti je veľmi nebezpečná. Ak raketa dopadne iba 200 metrov od krytu, spôsobené otrasy zvyšujú riziko zrútenia vnútorného sarkofágu. „Nehoda z roku 1986 nám ukázala, že rádioaktívne častice nepoznajú hranice,“ upozornil.
