Greenpeace: Vývoz rybích krmív oslabuje potravinovú bezpečnosť

Dakar 1. júna (TASR) - Narastajúci vývoz rybieho krmiva a oleja zo západnej Afriky do Európy a Ázie pripravuje milióny Afričanov o jedlo, vyhlásila v utorok medzinárodná environmentálna organizácia Greenpeace.



Vyše pol milióna ton rýb použitých na výrobu rybieho krmiva a oleja v tomto regióne by sa namiesto toho mohlo použiť na zasýtenie približne 33 miliónov ľudí, tvrdí Greenpeace, z ktorého vyhlásenia v utorok citovala tlačová agentúra AFP.



Rybie krmivo je vyrábané v továrňach na západoafrickom pobreží a predáva sa prevažne ako spotrebný tovar pre rybie farmy v krajinách rozvinutého sveta. Rybí olej slúži na podobné účely.



Väčšina rybárskych revírov západnej Afriky je už nadmerne využívaná a nelegálny rybolov tam predstavuje pretrvávajúci problém.



Greenpeace uvádza, že obchod západnej Afriky s rybími produktmi a olejom v rokoch 2010–19 vzrástol desaťnásobne – z približne 13.000 na viac než 170.000 ton. Väčšina týchto výrobkov smeruje do Európy a Ázie.



V správe environmentálnej organizácie sa ďalej uvádza, že predmetný priemysel podkopáva potravinovú bezpečnosť v Mauritánii, Senegale, Gambii, Mali a Burkine Faso, pričom má "závažné dôsledky pre miestne obyvateľstvo".



Hlavnými druhmi používanými v danom priemysle sú malé ryby ako sardinky a sleďovité, ktoré podľa Greenpeace predstavujú pre mnohých ľudí v tomto regióne životne dôležitý zdroj živočíšnych bielkovín.



Organizácia odporučila vládam, aby okrem iných opatrení postupne ukončili výrobu krmiva a oleja z rýb, ktoré sú vhodné pre ľudskú spotrebu.