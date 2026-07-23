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Greer: Pokuta pre Google môže skomplikovať obchodné vzťahy USA a EÚ
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA).
Autor TASR
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Washington/Brusel 23. júla (TASR) - Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi, varoval vo štvrtok americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer. Informovala o tom agentúra AFP.
„Nedávne kroky EÚ predstavujú skutočné riziko pre pokračovanie transatlantickej stability v oblasti obchodu,“ uviedol Greer vo vyhlásení. Dodal, že rozhodnutia o uložení pokút vytvárajú „obrovskú neistotu“.
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur, informuje TASR.
Toto rozhodnutie prichádza v citlivom období pre transatlantické vzťahy, keď EÚ rokuje so Spojenými štátmi o obchodných otázkach a budúcom nastavení ciel. Washington už v minulosti kritizoval únijnú reguláciu digitálnych platforiem. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je DMA či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických spoločností.
Podľa DMA nesmú veľké digitálne platformy označované ako „strážcovia prístupu“ uprednostňovať vlastné služby pred službami tretích strán a musia zabezpečiť transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky.
Komisia uviedla, že Google vo vyhľadávači Google Search zvýhodňuje vlastné služby, napríklad v oblasti nakupovania, hotelov, dopravy či športových výsledkov. Služby spoločnosti sa podľa EK zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania výraznejšie, napríklad na vyšších pozíciách alebo s využitím rozšírených vizuálnych prvkov a filtrov.
Druhé rozhodnutie sa týka pravidiel obchodu Google Play. Podľa DMA musia mať vývojári aplikácií možnosť bezplatne informovať používateľov o alternatívnych, často lacnejších ponukách a umožniť im nákup prostredníctvom iných kanálov, napríklad vlastných webových stránok či alternatívnych obchodov s aplikáciami.
EK dospela k záveru, že Google tieto povinnosti nesplnil. Spoločnosť podľa nej bránila vývojárom slobodne komunikovať ponuky, propagovať ich a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvom distribučných kanálov podľa vlastného výberu. Komisia zároveň uviedla, že poplatky účtované Googlom za tieto možnosti, ako aj obdobie ich účtovania prekračovali rámec povolený pravidlami DMA.
Komisia nariadila Googlu ukončiť porušovanie pravidiel. Spoločnosť má na splnenie rozhodnutí 60 dní, inak jej tiež hrozia pravidelné sankčné platby až do výšky piatich percent jej celosvetového obratu. Google sa proti rozhodnutiam môže odvolať.
„Nedávne kroky EÚ predstavujú skutočné riziko pre pokračovanie transatlantickej stability v oblasti obchodu,“ uviedol Greer vo vyhlásení. Dodal, že rozhodnutia o uložení pokút vytvárajú „obrovskú neistotu“.
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia EÚ o digitálnych trhoch (DMA). Komisia firme vyčíta zvýhodňovanie vlastných služieb vo výsledkoch vyhľadávania Google Search. Kritizuje tiež obmedzenia pre vývojárov aplikácií, ktorí podľa nej nemohli voľne smerovať spotrebiteľov k alternatívnym nákupným kanálom mimo obchodu Google Play. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur, informuje TASR.
Toto rozhodnutie prichádza v citlivom období pre transatlantické vzťahy, keď EÚ rokuje so Spojenými štátmi o obchodných otázkach a budúcom nastavení ciel. Washington už v minulosti kritizoval únijnú reguláciu digitálnych platforiem. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je DMA či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických spoločností.
Podľa DMA nesmú veľké digitálne platformy označované ako „strážcovia prístupu“ uprednostňovať vlastné služby pred službami tretích strán a musia zabezpečiť transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky.
Komisia uviedla, že Google vo vyhľadávači Google Search zvýhodňuje vlastné služby, napríklad v oblasti nakupovania, hotelov, dopravy či športových výsledkov. Služby spoločnosti sa podľa EK zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania výraznejšie, napríklad na vyšších pozíciách alebo s využitím rozšírených vizuálnych prvkov a filtrov.
Druhé rozhodnutie sa týka pravidiel obchodu Google Play. Podľa DMA musia mať vývojári aplikácií možnosť bezplatne informovať používateľov o alternatívnych, často lacnejších ponukách a umožniť im nákup prostredníctvom iných kanálov, napríklad vlastných webových stránok či alternatívnych obchodov s aplikáciami.
EK dospela k záveru, že Google tieto povinnosti nesplnil. Spoločnosť podľa nej bránila vývojárom slobodne komunikovať ponuky, propagovať ich a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvom distribučných kanálov podľa vlastného výberu. Komisia zároveň uviedla, že poplatky účtované Googlom za tieto možnosti, ako aj obdobie ich účtovania prekračovali rámec povolený pravidlami DMA.
Komisia nariadila Googlu ukončiť porušovanie pravidiel. Spoločnosť má na splnenie rozhodnutí 60 dní, inak jej tiež hrozia pravidelné sankčné platby až do výšky piatich percent jej celosvetového obratu. Google sa proti rozhodnutiam môže odvolať.