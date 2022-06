Grégoirová: Macron vo svojom prejave podal ruku opozícii

Paríž 23. júna (TASR) - Hovorkyňa francúzskej vlády Olivia Grégoirová vo štvrtok vysvetlila, že prezident Emmanuel Macron svojím prejavom v stredu "podal ruku opozícii". Uviedla to v rozhovore pre stanicu France Info.



Grégoirová vo štvrtok pripomenula, že Macronov prejav zaznel po tom, ako v Elyzejskom paláci prijal predstaviteľov parlamentných strán. Dodala, že v Macronových vyjadreniach nezaznelo "žiadne ultimátum" a ani sa nespomínala lehota 48 hodín, ako to interpretovali niektorí opoziční politici.



Podľa nej v najbližších dňoch "budú prebiehať diskusie, výmeny názorov so všetkými politickými silami".



Hovorkyňa spresnila, že prezident "podáva ruku všetkým, ktorí chcú posunúť krajinu vpred".



Priznala pritom, že táto výzva hlavy štátu je zameraná skôr na tie opozičné skupiny, s ktorými by bolo ľahšie dosiahnuť dohodu.



Na otázku, či je reč o konzervatívnych Republikánoch (LR) alebo o ľavicovom bloku Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), Grégoirová odpovedala: "Nie, nie je to na programe dňa", pričom dodala, že "existujú aj iné druhy opozície".



Podľa hovorkyne vlády je súčasná povolebná "patová situácia je pre Francúzov neudržateľná", pričom však "nie je len na prezidentskej väčšine, aby ju odblokovala".



Macron v stredu v krátkom televíznom vystúpení interpretoval výsledok nedávnych parlamentných volieb, v ktorým jeho politický blok Spolu! (Ensemble!) získal len relatívnu väčšinu a pri kľúčových hlasovaniach bude musieť hľadať spojencov.



Ubezpečil, že vníma "túžbu po zmene, ktorú krajina (vo voľbách) jasne vyjadrila", vyjadril odhodlanie prevziať za to zodpovednosť, pretože to vníma ako úlohu prezidenta "ako garanta našich inštitúcií".



Dodal, že voľby síce urobili "z prezidentskej väčšiny vedúcu politickú silu v Národnom zhromaždení", ale bez absolútnej väčšiny. "Jej úlohou je preto rozšíriť sa, a to buď budovaním koaličnej zmluvy, alebo budovaním väčšiny".



"Ak chceme konať vo vašom záujme a v záujme národa, musíme sa spoločne naučiť vládnuť a prijímať zákony inak," povedal Macron a spomenul nutnosť dosahovania kompromisov.



"Vytvárať nové kompromisy s politickými skupinami, ktoré tvoria nové (Národné) zhromaždenie, v duchu dialógu, počúvania a rešpektu. Toto ste chceli a ja to beriem na vedomie," vyhlásil Macron.



Zdôraznil tiež, že "teraz je na politických skupinách, aby v úplnej transparentnosti povedali, ako ďaleko sú ochotné zájsť", a navrhol "vytvárať kompromisy". Vyzval súčasne skoncovať s hádkami a pripomenul, že "žiadna politická sila (vo francúzskom parlamente) dnes nemôže prijímať zákony sama".



Podľa Macrona vláda národnej jednoty "v tejto fáze nemá opodstatnenie", pretože – podľa jeho názoru – je v parlamente možné nájsť širšiu a jasnejšiu väčšinu.