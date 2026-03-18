Gregory Bovino, tvár protiimigračných zásahov, odchádza do dôchodku
Za veliteľa protiimigračných zásahov vymenovala Bovina vlani v októbri ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová, ktorú Trump odvolal ku koncu marca.
Autor TASR
Washington 17. marca (TASR) — Gregory Bovino, ktorý dve desaťročia pôsobil v štruktúrach Pohraničnej stráže Spojených štátov (USBP) a bol tvárou protiimigračných zásahov vo viacerých mestách ovládaných demokratmi, odíde do predčasného dôchodku. Stane sa tak v najbližších týždňoch. Potvrdil to v pondelok pre denník New York Times (NYT), informovala agentúra AFP.
Bovino (55) sa zviditeľnil počas druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa ako veliteľ tvrdých razií proti nelegálnym prisťahovalcom v mestách riadených demokratmi, akými sú Los Angeles, Chicago, New Orleans a najmä Minneapolis. Známy bol svojím nekompromisným a horlivým prístupom k týmto zásahom.
Pravidelne sa objavoval v televíznom spravodajstve, pričom mal oblečený buď taktický výstroj vo vojenskom štýle, alebo dlhý dvojradový zelený kabát so širokými chlopňami a zlatými gombíkmi. Kritici mu vyčítali, že pripomína kabáty, ktoré nosili v nacistickom Nemecku predovšetkým dôstojníci Wehrmachtu a poprední funkcionári NSDAP.
Bovina odvolali koncom januára po tom, čo pri zásahoch v Minneapolise federálni agenti zastrelili dvoch protestujúcich s americkým občianstvom. Bovino tvrdil, že druhá z obetí, 37-ročný Alex Pretti, plánoval spáchať „masaker“, lebo mal pri sebe krátku strelnú zbraň. Vyšetrovanie však ukázalo, že Pretti mal na zbraň povolenie, nijako s ňou nemanipuloval, no napriek tomu naňho agenti po spacifikovaní niekoľkokrát vystrelili.
Pobúrenie vyvolal Bovino aj tým, že v rozhovore pre CNN povedal, že Pretti sa do tejto situácie dostal sám a že skutočnými „obeťami“ boli agenti pohraničnej stráže.
Po ostrej kritike zásahov v Minneapolise ho Trump napokon nahradil splnomocnencom vlády pre ochranu hraníc Tomom Homanom, ktorý je vnímaný ako ústretovejší. Trumpova vláda následne 12. februára oznámila ukončenie razií v Minneapolise, známych pod názvom Operation Metro Surge.
NYT uviedlo, že Bovina nedávno interne vyšetrovali za údajné zosmiešňovanie židovskej viery istej prokurátorky.
Za veliteľa protiimigračných zásahov vymenovala Bovina vlani v októbri ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová, ktorú Trump odvolal ku koncu marca.
