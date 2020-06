Grenell: Kosovo a Srbsko súhlasia so stretnutím v Bielom dome

Washington 16. júna (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell v pondelok oznámil, že tieto dve balkánske krajiny súhlasili so stretnutím 27. júna v Bielom dome s cieľom pokúsiť sa pokračovať v rokovaniach. Informovala o tom agentúra AFP.



Ak bude ktorákoľvek zo strán nespokojná s júnovými rozhovormi, po návrate z Washingtonu sa podľa Grenella vrátia naspäť k súčasnému stavu. "V prvom rade musíme dosiahnuť pokrok v oblasti rastu hospodárstiev," napísal a dodal, že to je cieľom rokovania.



Stretnutie zatiaľ nepotvrdila ani jedna z krajín, aj keď kosovský prezident Hashim Thaci na Twitteri pozvanie na stretnutie privítal.



Srbský prezident Aleksandar Vučič už skôr v pondelok podľa AFP nepriamo povedal, že by "nevylúčil možnosť" ísť do Washingtonu. Predtým však má ešte absolvovať návštevu Moskvy.



Kosovo, bývalá srbská provincia obývaná prevažne Albáncami, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť. Jeho suverenitu uznali USA a väčšina štátov EÚ. Srbsko ani jeho spojenec Rusko k takémuto kroku nepristúpili, pričom vzťahy medzi Belehradom a Prištinou sú stále napäté.