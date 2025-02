Grenfell Tower v Londýne sedem rokov po požiari so 72 obeťami zbúrajú

Londýn 6. februára (TASR) — Sedem rokov po požiari vežiaka Grenfell Tower v Londýne, pri ktorom zahynulo 72 ľudí, sa úrady rozhodli túto 24-podlažnú obytnú vežu zbúrať. Britská ministerka pre bývanie, komunity a miestnu samosprávu a podpredsedníčka vlády Angela Raynerová o tom oboznámila pozostalých a príbuzných obetí. Na platforme X to vo štvrtok oznámila skupina Grenfell Next of Kin, ktorá zastupuje niektoré rodiny, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News.



Grenfell United, ďalšia skupina zastupujúca rodiny obetí, rozhodnutie ministerky ostro kritizovala, pretože v rámci "krátkych“ konzultácií nezohľadnila názory príbuzných. Ignorovanie hlasov pozostalých pri rozhodovaní o budúcnosti "pohrebiska našich blízkych" označila za hanebné a neodpustiteľné.



Naopak, skupina Grenfell Next of Kin považuje rozhodnutie Raynerovej za "citlivé". Bola by rada, keby sa obytná veža zachovala ako pamiatka, jej zástupcovia však uznali, že to z bezpečnostných dôvodov nie je možné.



V skorých ranných hodinách 14. júna 2017 vypukol na štvrtom podlaží obytnej veže v štvrti North Kensington požiar, ktorý spôsobila porucha chladničky. Plamene sa do pol hodiny rozšírili cez vysoko horľavý fasádny obklad až na najvyššie podlažie.



Vo vyšetrovacej správe zverejnenej minulý rok sa konštatuje, že požiar je dôsledkom "desaťročí zlyhávania" britských vlád a "systematickej nepoctivosti" stavebných firiem. Podľa správy sa všetkým 72 úmrtiam dalo predísť. Za tragédiu sa v mene štátu ospravedlnil súčasný premiér Keir Starmer.



Autori správy tiež ostro kritizovali vtedajšiu vládu a kľúčové úrady. Vzniesli závažné obvinenia voči firmám, ktoré dodali obklad fasády a iné izolačné materiály, pretože "vedome a vytrvalo" manipulovali s testami a ich výsledkami.



Pozostalí obetí po katastrofe vyčítali vláde, že dostatočne rýchlo neimplementovala odporúčania týkajúce sa požiarnej bezpečnosti. Kritizovali aj oneskorené podávanie trestných oznámení na osoby zodpovedné za katastrofu.



Podľa BBC sa k zbúraniu Grenfell Toweru v piatok vyjadrí samotná vláda.