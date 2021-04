Greta Thunbergová daruje 100.000 eur na vakcíny pre chudobné krajiny

Ženeva 19. apríla (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová daruje prostredníctvom svojej nadácie 100.000 eur globálnemu programu COVAX, ktorý sa usiluje zaistiť vakcíny proti koronavírusu najmä pre chudobnejšie krajiny sveta. Informovala o tom v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.



Na pondelňajšej videokonferencii WHO, ktorú viedol šéf zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thunbergová označila súčasnú nerovnomernú distribúciu vakcín proti covidu za "tragédiu". Vyzvala preto medzinárodné spoločenstvo, aby tomuto problému venovalo zvýšenú pozornosť.



"Tak ako pri klimatickej kríze, musíme najprv pomôcť tým najzraniteľnejším," povedala 18-ročná aktivistka.



Podľa údajov WHO bol v ekonomicky vyspelejších krajinách zaočkovaný už zhruba každý štvrtý človek. V tzv. krajinách tretieho sveta však aspoň prvú dávku vakcíny dostal v priemere len jeden človek z 500, približuje agentúra DPA.



Prostredníctvom programu COVAX bolo doposiaľ dodaných viac ako 39 miliónov dávok vakcín do 114 krajín sveta, píše AFP.