Greta Thunbergová dostala prvú dávku vakcíny proti koronavírusu

Štokholm 27. júla (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová dostala v utorok prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie Thunbergovej na sociálnej sieti.



"Som mimoriadne vďačná za privilégium, že môžem žiť v tej časti sveta, kde sa už môžem dať zaočkovať," napísala 18-ročná bojovníčka za ochranu životného prostredia na Twitteri, kde zverejnila aj fotografiu po očkovaní s náplasťou na ramene.



"Nikto nie je v bezpečí, pokiaľ nie sú v bezpečí všetci," vyhlásila Thunbergová. "Ak však máte možnosť dať sa zaočkovať, neváhajte. Zachraňuje to životy," zdôraznila.



Greta Thunbergová vo svojom príspevku kritizovala "extrémne nerovnomernú" distribúciu očkovacích látok proti covidu na svete. Citovala denník The New York Times, podľa ktorého bolo 84 percent z dosiaľ podaných dávok vakcín proti koronavírusu použitých v krajinách s vysokými alebo vyššími strednými príjmami, zatiaľ čo v nízkopríjmových krajinách podali len 0,3 percenta dávok.



Vo Švédsku dostalo aspoň jednu dávku vakcíny približne 77 percent dospelých ľudí a takmer polovica z nich je už kompletne zaočkovaná.