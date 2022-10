Greta Thunbergová sa nezúčastní na klimatickom summite COP27 v Egypte

Londýn 31. októbra (TASR) - Švédska aktivistka Greta Thunbergová v nedeľu uviedla, že sa nezúčastní na novembrovom klimatickom summite COP27 v Egypte, pretože takéto podujatia podľa jej názoru využívajú hlavne lídri a osoby pri moci na to, aby si zaistili pozornosť verejnosti. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Summity COP, a teda Konferencie zmluvných strán UNFCCC (Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy), nie sú podľa Thunbergovej zamerané na "zmenu celého systému". "Na COP27 nejdem z mnohých dôvodov," povedala 19-ročná Thunbergová počas rozhovoru pri príležitosti prezentácie jej novej knihy v Londýne. Dodala, že "priestor pre občiansku spoločnosť je tento rok extrémne limitovaný".



Thunbergovej publikácia s názvom "The Climate Book" (Klimatická kniha), ktorá vyšla vo štvrtok, obsahuje približne 100 príspevkov od rozličných expertov vrátane ekonóma Thomasa Pikettyho, šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa či kanadskej novinárky a aktivistky Naomi Kleinovej.



Výnosy z knihy budú určené pre Thunbergovej nadáciu, ktorá ich bude distribuovať charitatívnym organizáciám zaoberajúcim sa environmentálnymi otázkami.



Klimatický summit COP27 sa uskutoční 6.-18. novembra v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, ktoré sa nachádza na Sinajskom polostrove pri pobreží Červeného mora. Pôjde o 27. klimatickú konferenciu OSN. Jej cieľom bude opäť podporiť celosvetové úsilie o spomalenie klimatickej krízy, ktorá vedie k zintenzívneniu prírodných katastrof - od lesných požiarov až po silné búrky.



Thunbergová poznamenala, že je "veľmi symbolické, že (summit) sa bude konať v turistickom raji v krajine, ktorá porušuje mnohé ľudské práva". Na sociálnej sieti Twitter vyjadrila tiež solidaritu s väzňami svedomia zadržiavanými v Egypte.



V nedeľu bolo v Egypte zadržaných zhruba 70 ľudí, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje. Príslušníci bezpečnostných síl okrem toho kontrolovali doklady totožnosti ľudí v uliciach a svojvoľne im prezerali mobilné telefóny.



Zákroky súvisia s výzvou na protesty naprieč krajinou, ktoré by sa mali konať 11. novembra v čase konania summitu COP27. Na Twitteri sa objavili príspevky volajúce po demonštráciách ako "poslednej šanci ako zachrániť Egypt" a tiež hashtag "Všetci proti Sísímu" odkazujúc na prezidenta krajiny Abdala Fattáha Sísího. Protesty aktivistov sú povolené len v špeciálne zriadenej zóne vedľa konferenčného centra.