Greta Thunbergová sa objavila na novej švédskej poštovej známke

Štokholm 12. januára (TASR) - Švédsko-dánska poštová spoločnosť PostNord vydala poštovú známku na počesť 18-ročnej švédskej ekoaktivistky Grety Thunbergovej. Na známke je vyobrazená ako stojí v žltom plášti na útese a díva sa na lietajúce lastovičky. Autorom návrhu je Henning Trollbäck.



Známka s Gretou patrí do kolekcie Värdefull Natur (Cenná príroda) zameranej na životné prostredie a environmentálne ciele stanovené švédskym parlamentom. Motívy známok by podľa vyhlásenia PostNord mali odrážať súčasnú dobu, v ktorej je environmentálna problematika vysoko aktuálna, v neposlednom rade aj práve "vďaka hlasu Grety Thunbergovej".



Známky sa začnú predávať 14. januára a budú stáť 12 švédskych korún.



Greta Thunbergová sa preslávila v roku 2018, keď začala štrajkovať pred švédskym parlamentom. Povedala, že v piatky nebude chodiť do školy, kým úrady nezačnú plniť klimatické dohody. V lete 2019 sa potom rozhodla, že si na rok vezme študijné voľno. Do školy sa vrátila o ďalší rok.



V roku 2019 začali mladí ľudia na celom svete štrajkovať podobne ako Greta Thunbergová, čím vzniklo hnutie zvané Friday's for Future (Piatky za budúcnosť). V tom istom roku vystúpila Thunbergová na klimatickom summite OSN v New Yorku a časopis Time ju zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí sveta. Bola tiež nominovaná na Nobelovu cenu za mier a stala sa laureátkou mnohých ďalších ocenení.