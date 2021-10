Greta Thunbergová sa pripojila k demonštrácii v londýnskej štvrti

Londýn 29. októbra (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa v piatok pripojila k hlučnému protestu pred sídlom banky Standard Chartered v britskej metropole Londýn, na ktorom demonštranti žiadali peňažné inštitúcie, aby prestali financovať ťažbu fosílnych palív. Informovala o tom agentúra Reuters.



Demonštranti protestujúcu vo finančnej štvrti Londýna, v ktorej sídlia najväčšie svetové banky a finančné spoločnosti, držali v rukách rôzne plagáty s nápismi ako "Môžem dýchať peniaze?".



Thunbergová, ktorá sa podľa Reuters stala tvárou protestov proti klimatickým zmenám, sa na demonštrácii objavila len na krátko, bola obklopená fotografmi a televíznym štábom, pričom stála po boku ďalších mladých protestujúcich vedľa plagátu s nápisom "Nefinancujme klimatický chaos".



Očakáva sa, že 18-ročná klimatická aktivistka sa objaví aj na proteste v škótskom Glasgowe, kde sa od nedele budú stretávať svetoví lídri na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP26, na ktorej sa budú snažiť vyrokovať dohodu zameranú na spomalenie rastu svetovej teploty.



Greta Thunbergová sa preslávila v roku 2018 ako 15-ročná, keď začala štrajkovať pred švédskym parlamentom. Povedala, že v piatky nebude chodiť do školy, kým úrady nezačnú plniť klimatické dohody. V lete 2019 sa potom rozhodla, že si na rok vezme študijné voľno. Do školy sa vrátila o ďalší rok.



Nedávno sa stal známy aj jej výrok, v ktorom obvinila svetových lídrov z toho, že 30 rokov iba rozprávajú – "bla bla bla“ –, ale nekonajú.



Aktivistka získala cenu organizácie Amnesty International za ľudské práva a tiež švédske ocenenie Right Livelihood Award (Cena za správny život), ktoré sa často prezentuje ako alternatívna Nobelova cena. V roku 2019 ju americký časopis Time vyhlásil za osobnosť roka.