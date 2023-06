Thunbergová ukončila školské štrajky, chce však stále bojovať za klímu

Štokholm 9. júna (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová v piatok ukončila stredoškolskú dochádzku. Tým sa skončili aj jej piatkové školské štrajky, ktorými chcela upozorniť na zmenu klímy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Dnes maturujem, čo znamená, že sa už viac nebudem môcť zúčastňovať na školských klimatických štrajkoch," napísala na Twitteri. Dodala, že hoci už nebude štrajkovať ako študentka, v piatkových protestoch plánuje pokračovať.



"Jednoducho nemáme inú možnosť, než urobiť všetko, čo môžeme. Boj sa len začal," dodala.



Thunbergová svoj prvý školský štrajk, v rámci ktorého vždy v piatok vynechala vyučovanie, podnikla v auguste 2018.l Vtedy posadila pred budovu švédskeho parlamentu a žiadala, aby jeho poslanci prijali opatrenia na ochranu klímy. Spustila tým celosvetové hnutie s cieľom pritiahnuť pozornosť na klimatické zmeny.



Tínedžerka strávila rok školskej dochádzky mimo školy a tento čas venovala boju proti zmene klímy. Začala ho v auguste 2019 plavbou na plachetnici do New Yorku, kde sa zúčastnila na klimatickom summite OSN. Stretávala sa aj s aktivistami v celej Európe a Amerike a nominovali ju na Nobelovu cenu za mier.



"Keď som v roku 2018 začala štrajkovať, nečakala som, že by to k niečomu viedlo. No zrazu sa zo štrajkov stalo celosvetové hnutie, ktoré sa každým dňom zväčšuje. V roku 2019 sa na školskom štrajku zúčastnili milióny mladých ľudí vo viac ako 180 krajinách," napísala Thunbergová.



Podľa švédskej aktivistky sa od roku 2018 veľa vecí zmenilo, no "svet sa stále pohybuje v nesprávnom smere", kde "si mocní sveta môžu dovoliť obetovať marginalizované skupiny obyvateľstva a planétu v mene chamtivosti, profitu a ekonomického rastu".