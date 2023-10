Greta Thunbergová už nebude v učebných osnovách izraelských škôl

Jeruzalem 23. októbra (TASR) - Izraelské ministerstvo školstva oznámilo, že z učebných osnov odstráni všetky zmienky o švédskej aktivistke Grete Thunbergovej kvôli jej propalestínskym výrokom, informoval v pondelok denník Jerusalem Post (JP).



JP pripomenul, že Thunbergová pred niekoľkými dňami na svojom profile na sociálnych sieťach zverejnila príspevok na podporu Palestíny.



"Dnes protestujeme na znak solidarity s Palestínou a pásmom Gazy. Svet sa musí ozvať a vyzvať na okamžité prímerie, spravodlivosť a slobodu pre Palestínčanov a všetkých (konfliktom) zasiahnutých civilistov," napísala Thunbergová.



Aktivistka sa krátko na to na sociálnych sieťach stala terčom kritiky a viac ako sto izraelských environmentalistov a aktivistov podpísalo spoločný list adresovaný Thunbergovej, v ktorom podrobne opísali dôsledky útoku Hamasu na Izrael.



"Takto si predstavujete boj za ľudské práva? Chladnokrvným vraždením civilistov, znásilňovaním žien a únosmi detí a starých ľudí? Znie to ako súčasť boja za slobodu?" píše sa v liste.



Autori výzvy tiež obvinili Thunbergovú z povrchného postoja k izraelsko-palestínskemu konfliktu, ktorý podľa nich môže spochybniť vážnosť a opodstatnenosť jej aktivizmu v oblasti klímy.



"Greta už pre nás nie je vzorom v súvislosti so zmenou klímy. Máme mnoho iných osobností, ku ktorým môžeme vzhliadať," domnievajú sa signatári listu.



Thunbergová neskôr na kritiku reagovala zdôraznením, že je proti "strašným útokom Hamasu", pričom však k svoju vyhláseniu pridala hashtag #StandWithPalestine.



Izraelské ministerstvo školstva vo svojom vyhlásení uviedlo, že propalestínsky postoj Thunbergovú diskvalifikuje z pozície vzdelávacieho a morálneho vzoru pre izraelských žiakov a študentov.



Greta Thunbergová sa stala všeobecne známou v roku 2018 po tom, ako začala organizovať štrajky pred švédskym parlamentom. Vyhlásila, že v piatky nebude chodiť do školy, kým úrady nezačnú dodržiavať dohody o ochrane klímy.



V lete 2019 sa Thunbergová rozhodla prerušiť svoju školskú dochádzku. O rok neskôr sa do školy vrátila.



V roku 2019 ľudia na celom svete organizovali podobné štrajky, aké zorganizovala Thunbergová. Samotná aktivistka v tom istom roku vystúpila na summite OSN o klíme v New Yorku. Časopis Time ju označil za osobnosť roka 2019. Odvtedy bola Thunbergová štyrikrát nominovaná na Nobelovu cenu za mier.