Greta Thunbergová vynechá summit COP26, oznámila aj dôvod

Štokholm 9. apríla (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v piatok tlačovej agentúre AFP povedala, že plánuje vynechať novembrový klimatický summit COP26 v škótskom Glasgowe. Ako dôvod uviedla, že nerovnomerné dodávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 znamenajú, že krajiny sa nebudú môcť na summite zúčastniť za rovnakých podmienok.



Osemnásťročná aktivistka vyjadrila ľútosť nad tým, že bohatšie krajiny budú v novembri očkovať mladých zdravých ľudí, "ale veľmi často na úkor ľudí z rizikových skupín v ostatných častiach sveta".



"Pri takejto krajne nespravodlivej distribúcii vakcín sa na konferencii COP26 nezúčastním, ak bude situácia taká ako teraz," povedala Thunbergová pre AFP.



Thunbergová tak potvrdila správu britskej stanice BBC a uviedla, že klimatická konferencia by sa mala odložiť, "ak sa jej nemôže každý zúčastniť za rovnakých podmienok".



Konferenciu už raz odložili, pôvodne sa mala konať v novembri 2020.



Aktivistka však dodala, že nevylučuje zmenu svojho postoja, ak sa prístup k očkovacej látke vo svete zlepší.



"Samozrejme, veľmi rada by som sa zúčastnila na summite COP26. Ale nie v prípade, že sa na ňom nebude môcť každý zúčastniť za rovnakých okolností," zdôraznila.



Thunbergová, ktorá začala robiť kampaň proti zmene klímy ako 15-ročná v roku 2018, získala hlavnú cenu organizácie Amnesty International za ľudské práva a tiež švédske ocenenie Right Livelihood Award (Cena za správny život), ktoré sa často prezentuje ako alternatívna Nobelova cena.



V roku 2019 bola americkým časopisom Time vyhlásená za osobnosť roka.