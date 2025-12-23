< sekcia Zahraničie
Gretu Thunbergovú zadržali na propalestínskom zhromaždení v Londýne
Podpora zakázanej organizácie je v Británii trestným činom, za ktorý hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody.
Autor TASR
Londýn 23. decembra (TASR) - Britská polícia v utorok počas demonštrácie na podporu zakázanej skupiny Palestine Action v Londýne zadržala švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú. Vo vyhláseniach o tom informovali aktivistické organizácie Defend Our Juries a Prisoners for Palestine, uviedla agentúra DPA, píše TASR.
Podľa hovorcu iniciatívy Defend Our Juries mala Thunbergová pri sebe transparent s nápisom: „Podporujem väzňov Palestine Action. Odmietam genocídu.“ Aktivistku zadržali na základe britskej protiteroristickej legislatívy.
Demonštrácia v Londýne sa konala na znak solidarity s ôsmimi členmi skupiny Palestine Action, ktorí držia hladovku. Aktivisti vo veku od 20 do 31 rokov sú v súčasnosti vo väzbe a čakajú na súdny proces za činy spáchané v mene tejto organizácie.
Palestine Action bola začiatkom júla po sérii vandalských činov zaradená na zoznam organizácií považovaných v Spojenom kráľovstve za teroristické. Spoluzakladateľka skupiny Huda Ammoriová toto rozhodnutie napadla na súde. Zákaz organizácie kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
Podpora zakázanej organizácie je v Británii trestným činom, za ktorý hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody.
Podľa iniciatívy Defend Our Juries bolo počas desiatkok demonštrácií na podporu Palestine Action zadržaných viac ako 2000 ľudí. Thunbergová je prvou medzinárodne známou osobnosťou, ktorú v tejto súvislosti zadržali.
Podľa hovorcu iniciatívy Defend Our Juries mala Thunbergová pri sebe transparent s nápisom: „Podporujem väzňov Palestine Action. Odmietam genocídu.“ Aktivistku zadržali na základe britskej protiteroristickej legislatívy.
Demonštrácia v Londýne sa konala na znak solidarity s ôsmimi členmi skupiny Palestine Action, ktorí držia hladovku. Aktivisti vo veku od 20 do 31 rokov sú v súčasnosti vo väzbe a čakajú na súdny proces za činy spáchané v mene tejto organizácie.
Palestine Action bola začiatkom júla po sérii vandalských činov zaradená na zoznam organizácií považovaných v Spojenom kráľovstve za teroristické. Spoluzakladateľka skupiny Huda Ammoriová toto rozhodnutie napadla na súde. Zákaz organizácie kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
Podpora zakázanej organizácie je v Británii trestným činom, za ktorý hrozí až šesťmesačný trest odňatia slobody.
Podľa iniciatívy Defend Our Juries bolo počas desiatkok demonštrácií na podporu Palestine Action zadržaných viac ako 2000 ľudí. Thunbergová je prvou medzinárodne známou osobnosťou, ktorú v tejto súvislosti zadržali.