Greubel: Ak politici odignorujú návrhy CoFoE, môžu čakať odpor občanov

Brusel/Bratislava 2. decembra (TASR) - Zásadným krokom pre úspešnejšiu a inkluzívnejšiu budúcnosť Európy je diskusia medzi politickými elitami a občanmi EÚ. Pre TASR to uviedol Johannes Greubel z Centra pre európsku politiku (EPC).



"Je nesmierne dôležité zapojiť občanov do diskusií o tom, ako sa bude vyvíjať EÚ v budúcnosti – a to predovšetkým v dobe obrovských spoločenských zmien spojených s pandémiou, jej ekonomickými a sociálnymi dopadmi, klimatickou zmenou či digitálnou transformáciou," myslí si Greubel.



Pripomína, že výsledky Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) budú len na úrovni odporúčaní, ktoré by mali politici pretaviť do legislatívy.



"Mnohí politici a najmä mnohé členské štáty však prejavujú len malý záujem o budúcu implementáciu návrhov do konkrétnych krokov," uviedol odborník.



Dodáva, že zo strany politikov je potrebná väčšia ochota načúvať verejnosti. Za takýchto okolností by mohla mať podľa neho konferencia veľký význam, keďže občania by videli svoj podiel na tvorbe legislatívy.



"Ak budú brať európske inštitúcie a členské štáty konferenciu a jej výsledky vážne, je to skvelý spôsob, ako občanov nielen osloviť, ale aj prekonať priepasť medzi nimi a politikmi," vysvetľuje Greubel.



Varuje však, že ak príslušné orgány odignorujú návrhy občanov z konferencie, môže sa stať presný opak.



"Najhoršia vec, ktorá sa na tejto konferencii môže stať, je, že sa vytvoria veľké očakávania občanov, ktoré potom nikto nenaplní. To by viedlo k zvýšenej nespokojnosti s politikou, ako aj k odporu občanov, ktorí sa zúčastnili na konferencii," vysvetľuje.



V ideálnom prípade by mohla CoFoE viesť k zavedeniu pravidelných stretnutí s občanmi, ktorí by sa tak podieľali na tvorbe európskej politiky.



"Podobné občianske panely by sa mohli organizovať pravidelne. Prinajmenšom vždy, keď je potrebné prijať dôležité a zložité politické rozhodnutia," dodal Greubel.