Experti: Násilie na ženách v Srbsku pretrváva
Autor TASR
Belehrad 25. septembra (TASR) - Snaha Srbska bojovať proti násiliu páchanému na ženách naráža na odpor konzervatívnych kruhov. Oslabuje ju aj znepokojujúci rozsah online útokov na ženy prostredníctvom sociálnych sietí či iných internetových platforiem, informovala agentúra AFP.
Srbsko v roku 2013 ratifikovalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), no podľa expertov Rady Európy sa od ich prvej správy z roku 2020 v Srbsku veľa nezmenilo – napriek prijatiu zákonov o rodovej rovnosti a národnej stratégie na obmedzenie násilia.
Vo štvrtkovej správe Skupiny expertov pre opatrenia proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO), ktorá monitoruje dodržiavanie Istanbulského dohovoru, sa uvádza, že patriarchálne postoje a zakorenené rodové stereotypy v Srbsku „prispievajú k normalizácii domáceho násilia, najmä v radoch mladších generácií.“ Snaha o väčšiu rodovú rovnosť čelí aj zosilnenému odporu zo strany skupín a organizácií presadzujúcich takzvané tradičné hodnoty, uvádza sa v správe.
Správa GREVIO prichádza po sérii incidentov, ktorým čelili účastníčky vlny protivládnych demonštrácií v Srbsku. V jednom prípade sa na internete a v televízii objavili zábery na študentku, ktorá obvinila policajta, že ju bil a vyhrážal sa jej znásilnením. V ďalšom prípade museli po útoku vládnych stúpencov hospitalizovať ženu so zlomenou sánkou.
Represie proti občianskej spoločnosti a aktivistom za ľudské práva zo strany pravicovej vlády prezidenta Aleksandara Vučiča, na ktoré predtým upozornil komisár Rady Európy pre ľudské práva, mali vplyv aj na poskytovateľov služieb zameraných na ochranu a podporu žien čeliacich násiliu alebo diskriminácii, konštatuje sa v správe GREVIO. Mimovládne organizácie sú podľa expertov „výrazne preťažené, zápasia s nedostatkom zdrojov a čelia neustálym útokom“. Vládou financované krízové centrá či psychologické poradne sú vo veľkej miere nedostupné.
AFP pripomenula, že expert Komisie OSN pre ľudské práva už v roku 2024 poukázal na štatistiky, podľa ktorých násilie páchané na ženách a dievčatách je v Srbsku „endemické“ a že opatrenia sa prijímajú „veľmi pomaly“.
V správa GREVIO sa konštatujú aj nedostatky v práci polície. Viaceré poškodené sa sťažovali, že keď na polícii nahlasovali, že sa stali obeťou násilia, policajti konali bez „citlivosti, profesionality a efektívnosti.“
