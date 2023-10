Griffiths: Nie je isté, či pôjde do Gazy ďalšia humanitárna pomoc

Káhira 22. októbra (TASR) - Zatiaľ nie je jasné, či bude v nedeľu z Egypta do pásma Gazy odoslaná ďalšia humanitárna pomoc. Uviedol to námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News, informovala agentúra AP.



"Dnes (v nedeľu) sme dúfali vo viac... Nie som si istý, či to dosiahneme. Momentálne intenzívne rokujeme s Izraelčanmi, Egypťanmi, mimochodom s obrovskou pomocou od Spojených štátov," povedal Griffiths v súvislosti s dodávkami ďalšej humanitárnej pomoci cez hraničný priechod Rafah, cez ktorý v sobotu prešlo do Gazy prvých 20 kamiónov s pomocou.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti uviedol, že začiatok prúdenia humanitárnej pomoci do pásma Gazy v sobotu bol "veľmi dobrý začiatok, ale ani zďaleka to nestačí".



Griffiths vysvetlil, že hlavným problémom je režim kontroly prichádzajúcich kamiónov. Podľa jeho slov by mali byť takéto kontroly "efektívne, rýchle" a snáď aj náhodné. "Ak dnes kamióny nevyštartujú, určite očakávame, predpokladáme a plánujeme, že pôjdu zajtra," uzavrel.



Obyvatelia pásma Gazy čelia veľkému nedostatku potravín, vody a liekov od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra a následných odvetných útokoch izraelskej armády. Boje si na oboch stranách vyžiadali stovky obetí a tisícky zranených.